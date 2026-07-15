Una familia quedó completamente sorprendida después de encontrar una antigua fotografía suya en un Airbnb que había reservado al azar.

La usuaria de TikTok Aubree Birrell compartió un video el 2 de julio en el que mostró la reacción de ella y de su hermana tras llegar a la casa de vacaciones que su familia alquiló en Oceanside, California.

En la grabación, ambas explican que estaban admirando un gran cuadro decorativo colgado en la pared, que mostraba a varias personas disfrutando de la playa. Sin embargo, al observarlo con más atención, reconocieron a varios integrantes de su propia familia.

"Estábamos viendo esta foto y mi papá dijo: 'Ese soy yo'", recordó Birrell. Al principio, contó, pensó que estaba bromeando, pero enseguida se dio cuenta de que tenía razón.

"Este es mi papá", señaló. "Esa es mi hermana Libby, hace 10 años, y ese es mi hermano Brady, también hace 10 años".

Familia descubre con sorpresa una fotografía propia en la pared de un Airbnb ( TikTok/aubsbirrell )

La hermana de Aubree, Libby, reaccionó con incredulidad: "¡Tenemos esos trajes de baño! Literalmente, somos nosotros. Estamos en la pared de nuestro Airbnb".

En declaraciones a Storyful, Birrell contó que su familia aún no puede creer lo que ocurrió.

"Llegamos al Airbnb y, en el quinto piso, frente a mi habitación, había una fotografía de la playa. Mi papá bromeó diciendo: 'Si yo estuviera en esa foto, sería esa persona', mientras se señalaba", recordó.

"Resultó que eran mi papá, mi hermana Libby y mi hermano Brady".

"Reconocimos los trajes de baño y confirmamos que éramos nosotros. Incluso recordamos cuándo se tomó la foto", dijo. "No podía creerlo. Es increíble que terminara en nuestro Airbnb. Me encantaría saber quién tomó esa fotografía y cómo llegó hasta allí".

La historia sorprendió tanto a los usuarios de redes sociales como a la propia familia.

"Una prueba de que vivimos en una simulación", escribió una persona en TikTok. Otra comentó en Instagram: "Quizá soy paranoica, pero yo me iría de inmediato".

Otro usuario bromeó: "La hospitalidad llevada al siguiente nivel".

Varios internautas también compartieron sus propias historias de coincidencias inesperadas.

"Una vez llegué a un hotel de playa durante una tormenta. Tomé un periódico para cubrirme de la lluvia y, cuando llegué a la habitación, vi que en la portada aparecía una foto de mi mamá y de mí tomada tres años antes en un festival de ese mismo pueblo", contó un usuario.

Otra persona escribió: "Una amiga y su mamá fueron a una tienda de antigüedades en Pensilvania y encontraron el libro de primaria de su mamá, con su firma de cuando era niña en Chile. Es una de las historias más increíbles que he escuchado, aunque la tuya también lo es".

Traducción de Leticia Zampedri