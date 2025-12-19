Taylor Swift finalmente revela quién le presentó a Travis Kelce, y no fue una celebridad

Taylor Swift reveló que fue, de hecho, su madre quien la emparejó con su prometido actual, Travis Kelce.

La cantante de 36 años habló sobre el comienzo de su romance con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs durante el cuarto episodio de su docuserie, The End of an Era, que llegó a Disney+ el viernes.

Ella y su madre, Andrea, recordaron que Kelce dijo en su podcast New Heights en 2023 que estaba “enojado” porque no pudo darle a Swift una pulsera de amistad con su número de teléfono durante su concierto en Kansas City, Missouri.

“Miro los titulares y leo detenidamente las noticias de Internet. Y veo que este tipo vino a tu concierto y trajo una pulsera de la amistad. Y quiere conocerte”, le dijo Andrea a su hija. “Y, por supuesto, llamo a mi experta residente en los Kansas City Chiefs, mi prima Robin, y le digo: ‘Cuéntame más sobre este tipo Travis Kelce’”.

“Y ella dice: 'Dios mío, es el tipo más bueno, y sabes qué, quiere de verdad a su madre’”, continúa Andrea. “Y yo dije: 'ding, ding, ding, ding'. Entonces me dije: ‘Ahora, ¿cómo c***** voy a conseguir que se reúna con él?’”

open image in gallery Taylor Swift dice que su madre la convenció para conocer a Travis Kelce antes de que empezaron a salir ( Getty Images )

open image in gallery Swift y Kelce se comprometieron en agosto ( AFP/Getty )

Taylor confesó que a lo largo de su carrera no le interesó salir con deportistas porque ella no lo es. “Siempre me pregunté de qué íbamos a hablar”, dice.

Sin embargo, Andrea se empeñó en juntar a Kelce y Taylor para ver si eran compatibles.

Taylor contó que en su primera cita con Kelce, él le explicó el fútbol como un “ajedrez violento”, lo que le ayudó a entenderlo.

“Como un ajedrez furioso de alta velocidad”, añadió. “Y entonces me obsesioné con él y, por tanto, me obsesioné con aprender fútbol. La mayor sorpresa de mi vida”.

En agosto, Taylor y Kelce anunciaron su compromiso con una serie de fotos en Instagram en las que aparecía el jugador de fútbol americano de rodillas bajo un arco de rosas en el centro de un jardín.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, rezaba la publicación conjunta.

Una foto en primer plano mostraba el enorme anillo de compromiso, un diamante redondo de talla brillante redonda engastado con bisel en oro amarillo, según Vogue.

Por otra parte, en el cuarto episodio de End of an Era, la cantante de All Too Well confesó que antes le costaba mantener una relación mientras estaba de gira.

“Siempre tuve la sensación de que la gira iba en detrimento de la relación”, explicó. “De alguna manera, no era capaz de hacer ambas cosas y sentir que las cuidaba al mismo tiempo”.

Sin embargo, todo eso cambió con Kelce, debido a la “chocante” cantidad de similitudes que tienen en sus trabajos y cómo se ven el uno al otro.

“Y me di cuenta de que con esta persona en mi vida, que encajaba perfectamente conmigo, las dos pasiones pueden coexistir y alimentarse mutuamente”, afirma.

Los cuatro primeros episodios de The End of an Era ya están en Disney+. Los dos últimos episodios se estrenarán el 23 de diciembre.

Traducción de Olivia Gorsin