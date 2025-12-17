La generosidad de Taylor Swift con el equipo de su gira Eras Tour dejó sin palabras a uno de sus empleados, tras recibir un bono millonario acompañado de una nota escrita a mano por la propia cantante.

Al concluir en diciembre de 2024 su gira mundial —que rompió récords de asistencia y recaudación—, la revista People informó que Swift distribuyó 197 millones de dólares en bonos entre todos los trabajadores del tour, incluidos técnicos de producción, asistentes, carpinteros, bailarines y músicos.

Este gesto tuvo un espacio destacado en su nueva serie documental, The End of an Era, donde la artista muestra algunos de los momentos más emotivos de la gira. En el segundo episodio, estrenado el viernes, se revela cómo Swift sorprendió a su equipo con estos bonos, entregados junto con regalos personalizados al final de cada tramo del tour.

“El día de los bonos es muy importante para mí, porque con The Eras Tour quiero sentar un precedente”, explicó la cantante mientras escribía a mano las cartas para su equipo. “Las personas que trabajan en la carretera reciben un bono mayor si la gira recauda más”.

Aunque no se detallaron los montos individuales, la serie captó las reacciones de los beneficiados. Una de las más destacadas fue la de Max Holmes, asistente de producción, quien, con expresión de asombro al abrir el sobre, apenas pudo contener la emoción.

Visiblemente impactado, Holmes exclamó: “Me voy a desmayar”.

En la serie, Swift también reunió a su equipo de escenario —incluidos bailarines y músicos— para entregarles personalmente los bonos. Durante ese encuentro, el bailarín Kameron Saunders leyó en voz alta el mensaje que acompañaba su tarjeta.

“Querido Kam, recorrimos el mundo tal como nos lo propusimos. Deslumbramos al público, pero también extrañamos a la familia. Mi gratitud no se mide en dinero, pero aquí tienes [censurado] dólares solo para decir gracias. Con cariño, Taylor”, leyó, sin que se revelara el monto del bono.

El resto del equipo no pudo contener la emoción: varios rompieron en llanto al descubrir las compensaciones económicas, mientras la intérprete de ‘Fortnight’ abrazaba a muchos de ellos con evidente cercanía.

Esta tradición tuvo su origen en agosto de 2023, cuando Swift entregó más de 55 millones de dólares a su equipo tras finalizar la etapa norteamericana de la gira.

Esto incluyó la entrega de aproximadamente 100.000 dólares a cada uno de los camioneros encargados de transportar la escenografía, antes del concierto en Santa Clara, California, en agosto de 2023.

“Está entregando una suma de dinero que cambia la vida de estas personas”, declaró entonces a Rolling Stone Mike Scherkenbach, responsable de la empresa de transporte que colaboró en la gira de Swift.

“Muchos de estos conductores no tienen casa propia, y una suma así les permite dar el pago inicial para comprar una”, explicó. “Me hace muy feliz, ya que esa clase de generosidad les cambia la vida”.

En total, la intérprete de ‘Lavender Haze’ ofreció 149 conciertos en 53 ciudades distribuidas en cinco continentes. Según The New York Times, la gira generó 2.077.618.725 dólares en ventas de entradas, una cifra confirmada por su productora, Taylor Swift Touring. A esa cifra se sumarían otros 400 millones de dólares provenientes de la venta de mercancía oficial.

