¿Quién es Bettina Anderson, la prometida de Donald Trump Jr.?

Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente Donald Trump, se comprometió con la socialité de Palm Beach Bettina Anderson tras poco más de un año de relación.

El anuncio fue realizado este lunes por el propio Trump durante un acto en la Casa Blanca, según un video difundido en X por la activista Laura Loomer. En la grabación, el presidente revela que su hijo, de 47 años, le propuso matrimonio a la modelo de 39.

“Ha sido un fin de semana inolvidable. Me voy a casar con el amor de mi vida y me siento la mujer más afortunada del mundo. Gracias”, expresó Anderson en el video.

Los rumores sobre la relación entre Trump Jr. y Anderson comenzaron a circular el año pasado, cuando fueron vistos tomados de la mano en septiembre. En ese momento, él aún no había anunciado oficialmente el fin de su compromiso de seis años con Kimberly Guilfoyle, excomentarista política y exembajadora de Estados Unidos en Grecia.

Antes de su relación con Guilfoyle, de 56 años, Trump Jr. estuvo casado con Vanessa Trump, madre de sus cinco hijos. Tras la separación, Vanessa fue vinculada sentimentalmente al golfista Tiger Woods.

Esto es lo que se sabe sobre Bettina Anderson:

open image in gallery Donald Trump Jr. se compromete con la socialité Bettina Anderson ( Getty )

Anderson se describe a sí misma como una “típica ama de casa”, aunque —según señala en su biografía de Instagram — sin esposo, sin hijos y sin “tareas domésticas”.

Es hija del fallecido Harry Loy Anderson Jr., quien en su momento se convirtió en el presidente bancario más joven del país, con tan solo 26 años. Falleció en 2013.

Según The New York Times, Anderson forma parte de la tercera generación de residentes de Palm Beach. En el pasado, colaboró con The Paradise Fund, una organización sin fines de lucro dedicada a la asistencia en desastres, aunque no está claro si aún mantiene un vínculo activo con la entidad.

En sus redes sociales, Anderson suele publicar imágenes en las que posa con ropa y joyas, y refleja un estilo de vida glamoroso.

open image in gallery Anderson, de 39 años, reside en West Palm Beach, Florida ( Getty Images for FIGUE )

open image in gallery Donald Trump Jr. estuvo previamente comprometido con Kimberly Guilfoyle, figura destacada del movimiento MAGA ( Getty Images )

Los rumores sobre la relación entre Anderson y Trump Jr. comenzaron en septiembre pasado, cuando supuestamente fueron vistos besándose durante el cumpleaños de ella. Tiempo después, Anderson asistió a la Convención Nacional Republicana, en la que Kimberly Guilfoyle figuró entre las oradoras principales.

Una fuente cercana a la pareja declaró a The Daily Beast que Donald Trump Jr. no estaba del todo conforme con el estilo de vestir de Kimberly Guilfoyle, ex figura de Fox News.

“Don Jr. ha dicho a varias personas, desde hace meses, que Kim es muy rígida y que siempre se viste de forma demasiado formal, con vestidos ajustados y tacones altos, sin mostrar nunca un estilo relajado o informal”, afirmó la fuente. “Los vestidos ajustados tienen que desaparecer, y ella ya fue advertida de eso”.

A pesar de esos comentarios, Guilfoyle mantiene una relación cordial con la familia Trump. El presidente la nombró embajadora de Estados Unidos en Grecia, un cargo que la mantiene fuera de Nueva York durante largos períodos.

Traducción de Leticia Zampedri