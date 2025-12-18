Tres formas fáciles de mantener hábitos saludables durante la temporada navideña

La temporada navideña es una época de actividades emocionantes, reuniones familiares y descanso de la rutina laboral y escolar. Como resultado, tu familia, como muchas otras, puede sentir que sus rutinas habituales se pierden en el ajetreo navideño. Entre las posibles alteraciones que pueden afectar al bienestar y causar estrés en el hogar se encuentran las comidas irregulares, el aumento del consumo de tentempiés y del tiempo frente a la pantalla, y el retraso de la hora de acostarse.

La buena noticia es que la integración de hábitos domésticos sencillos y saludables durante las fiestas puede ayudar a tu familia a mantener comportamientos saludables de alimentación, sueño y actividad para sentirse lo mejor posible durante estas ajetreadas fiestas.

Como dietistas tituladas e investigadoras de la salud familiar, hemos realizado estudios sobre la salud familiar y aprendido una serie de estrategias eficaces que pueden ayudar a tu familia a crear hábitos saludables. Estos son nuestros tres consejos principales para ayudar a tu familia a mantener unos hábitos saludables de alimentación, actividad física y sueño sin dejar de disfrutar de todo lo que ofrece esta época tan especial.

1. Hacer de las comidas un compromiso familiar

Las agitadas agendas durante las fiestas pueden hacer casi imposible encontrar tiempo para cocinar y sentarse a comer en familia. Sin embargo, durante las fiestas, cuando hay muchas oportunidades de picar galletas y dulces, es fundamental sacar tiempo para sentarse a comer en familia al menos una vez al día. Este sencillo hábito ayuda a su familia a mantener unos hábitos alimentarios más saludables y brinda a todos una valiosa oportunidad de relacionarse.

Recuerda que la comida familiar no tiene por qué celebrarse a la hora de cenar. Adáptense a la agenda navideña. Si lo mejor es desayunar juntos, perfecto.

Unos hábitos domésticos saludables durante las fiestas navideñas pueden ayudar a tu familia a mantener comportamientos sanos ( Adobe Stock )

Involucra a toda la familia, incluidos los niños pequeños, en la preparación de los alimentos. Esto incluye, por ejemplo, hornear para las fiestas, preparar una comida familiar o un plato para una reunión navideña. Implicar a los niños en la preparación de las comidas, por ejemplo removiendo los alimentos, midiendo los ingredientes o incluso ayudando a hacer las compras, puede aumentar las probabilidades de que prueben los alimentos que crean y puede reducir los remilgos a la hora de comer.

Para obtener ideas de recetas sencillas y familiares con consejos para involucrar a los niños, consulta la serie de libros de cocina gratuitos elaborados por investigadores del Estudio de Salud Familiar de la Universidad de Guelph, Canadá.

2. Encuentra momentos para moverte, jugar y desconectar

¡Sal de la casa! Los niños que pasan más tiempo al aire libre son más activos físicamente. Pasar tiempo en la naturaleza también favorece el desarrollo cerebral y ayuda a los niños a relajarse.

Planifiquen una excursión en familia, vayan a patinar y a montar en trineo; paseen por los eventos cercanos y por su vecindario para disfrutar de las luces navideñas. Estas breves oportunidades de movimiento se acumulan.

Cuando llegue la hora de entrar en casa para calentarse, ten un plan para gestionar el tiempo frente a la pantalla. Los niños pasan menos tiempo frente a las pantallas cuando sus padres les ponen límites. Aunque esto pueda parecer una tarea difícil durante las vacaciones escolares, establecer límites específicos de tiempo frente a la pantalla durante las fiestas puede ayudar a los niños a saber qué esperar, lo que puede reducir las discusiones cotidianas sobre las pantallas.

Mantén las comidas libres de pantallas. Apaga la televisión y coloca los teléfonos y las tabletas en un lugar apartado del lugar donde comen.

Poner límites a la pantalla no significa que no puedas disfrutar de tus películas navideñas favoritas. El uso intencionado y limitado del tiempo en pantallas tiene sus ventajas. De hecho, ver películas o la televisión juntos se ha asociado a muchos beneficios cognitivos para los niños. Hacer preguntas del tipo “qué pasaría si” y “por qué” relacionadas con el contenido puede ayudar a desarrollar el vocabulario y el pensamiento crítico.

3. Equilibrar las fiestas con las rutinas de sueño de la familia

Dormir bien puede ayudar a todos, padres incluidos, a aprovechar al máximo las fiestas. Los niños que duermen lo suficiente manifiestan menos estrés e hiperactividad y gozan de mejor salud física y mental. Dependiendo de su edad, los niños y adolescentes necesitan entre ocho y 17 horas de sueño al día, mientras que los adultos necesitan entre siete y nueve horas de sueño. Los estudios demuestran que uno de cada cuatro niños no duerme lo suficiente.

Sobre los autores Holly Noelle Schaafsma es becaria de investigación posdoctoral, Jess Haines es profesora asociada de Nutrición Aplicada del Departamento de Relaciones Familiares y Nutrición Aplicada, Kathryn Walton es profesora adjunta de Nutrición Aplicada y nutricionista registrada, y Raphaëlle Jacob es becaria posdoctoral del Departamento de Relaciones Familiares y Nutrición Aplicada, todas en la Universidad de Guelph, Canadá. Este artículo se publicó originalmente en ‘The Conversation’ y se distribuye bajo licencia Creative Commons. Puedes leer el artículo original aquí.

Entre fiesta y fiesta, mantener una rutina constante a la hora de acostarse puede ayudar a sus hijos a dormir lo suficiente. Dedica tiempo a desconectar de un día ajetreado con actividades tranquilas y sin pantallas, como leer un libro antes de acostarte.

Mantener una rutina constante a la hora de dormir también puede ayudar a los niños a conciliar el sueño cuando duermen fuera de casa. Dar a los niños un “aviso de unos minutos” puede ayudarles a controlar sus emociones cuando llega el momento de interrumpir una actividad divertida para prepararse para ir a dormir. Los niños más sensibles a los cambios pueden necesitar una mayor cercanía de sus padres para sentirse seguros y conciliar el sueño en un entorno nuevo.

Esperamos que estas sencillas rutinas ayuden a tu familia a conectar, desacelerar y encontrar la alegría incluso durante los días más ajetreados de las fiestas.

Traducción de Sara Pignatiello