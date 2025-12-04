Travis Kelce sorprende con osada declaración sobre su relación con Taylor Swift

Travis Kelce se sinceró sobre un aspecto de su relación con su prometida, Taylor Swift.

Durante el episodio del miércoles de su pódcast New Heights que presenta junto a su hermano mayor Jason Kelce, los hermanos preguntaron al invitado George Clooney sobre un comentario que hizo tiempo atrás de que nunca ha tenido una discusión con su esposa, Amal Clooney.

“Aseguras que tú y tu mujer no se han peleado en diez años”, dijo Travis. “¿Estás mintiendo?”, cuestionó.

“No, no estoy mintiendo”, respondió el actor de La gran estafa antes de regresar la pregunta al ala cerrada de los Kansas City Chiefs. “Travis, ¿te hacemos las mismas preguntas?”, agregó.

El jugador de la NFL, que sale con Swift desde 2023, se rio antes de admitir que, aunque no llevan 10 años juntos, él y la cantante de ‘Opalite’ tampoco han discutido hasta ahora.

open image in gallery “No hemos discutido”, aseguró Travis sobre su relación con Swift ( Getty Images )

open image in gallery Swift y Travis hicieron pública su relación en 2023 ( Getty Images )

“Bueno, solo han pasado dos años y medio, y tienes razón. No hemos discutido. Ni una sola vez”, aseguró.

La exestrella de ER volvió a centrar la conversación en su relación con Amal y explicó que no se pelean porque saben que no habrá un ganador.

“Hombre, tengo 64 años. ¿Y de qué voy a discutir a estas alturas? ¿Sabes? Conocí a una mujer increíble, es hermosa e inteligente, y defiende todas las cosas más importantes en las que creo en el mundo. Y no puedo creer la suerte que tengo. Entonces, ¿por qué voy a pelear?”, añadió.

“Puedes usar [mis palabras] si quieres”, dijo Clooney en broma a los hermanos, que admitieron que aprovecharían la oferta.

“Todo este tiempo he estado tomando notas, muchachote. No tienes idea”, expresó Travis.

En agosto, Swift y Travis anunciaron su compromiso con una serie de fotos de Instagram en las que aparece Kelce de rodillas bajo un arco de rosas en el centro de un jardín.

“Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan”, rezaba la publicación conjunta.

Una foto en primer plano mostraba el enorme anillo de compromiso, un diamante redondo de talla brillante redonda engastado con bisel en oro amarillo, según Vogue. El propio Kelce trabajó con la artista joyera Kindred Lubeck, de la empresa Artifex Fine Jewelry, para diseñar el anillo.

La publicación obtuvo más de 1,5 millones de likes a los 10 minutos de ser compartida por la pareja, y más de 10 millones en una hora.