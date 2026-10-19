Selena Gomez dice que el hábito de vapear nicotina le cambió la voz para siempre

Selena Gomez ha instado a la gente a no empezar a vapear, y afirmó que ese hábito le había cambiado la voz.

La cantante y actriz (34) ha dejado de usar cigarrillos electrónicos con nicotina y ha animado a otros a seguir su ejemplo.

En un video publicado en sus historias de Instagram, Gomez dijo: “No voy a poder cambiar mi voz. He vapeado mucha nicotina”.

Continuó: “Es muy difícil dejar la nicotina. Solo quería decir que si estás pasando por eso o incluso si estás intentando vapear, simplemente no vale la pena. Es una tontería y me ha cambiado la voz”.

“Si no les gusta escuchar mi voz, lo entiendo perfectamente, no me importa. Simplemente no la escuchen”, expresó.

Agregó: “Estoy muy emocionada porque lo dejé y espero poder seguir así. Es muy difícil, pero sé que si estás pasando por algo, también puedes superarlo. Sé que es horrible”.

open image in gallery Gomez afirma que dejó los vaporizadores de nicotina ( AP )

A Gomez le ha resultado difícil mantenerse alejada de la nicotina, pero anima a otros que intentan dejarla a que sigan adelante.

El NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) señala que los cigarrillos electrónicos con nicotina solo deben utilizarse para ayudar a las personas a dejar de fumar y que son menos perjudiciales que el tabaquismo.

Entre 2012 y 2014, a Gomez le diagnosticaron lupus, una enfermedad autoinmune que causa dolor articular, erupciones cutáneas y cansancio. El lupus es relativamente raro y, según el NHS, el 90 % de los casos se diagnostican en mujeres.

La mayoría de las personas diagnosticadas con lupus tendrán una esperanza de vida casi normal, pero algunas aún corren el riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales causadas por el daño a los órganos, como un derrame cerebral.

open image in gallery A Gomez le diagnosticaron lupus hace más de 10 años ( AFP/Getty )

Gomez comenzó su carrera como actriz infantil en el programa Barney y sus amigos. Posteriormente alcanzó mayor fama con la serie de Disney Los hechiceros Waverly Place, que se emitió desde 2007 hasta 2012.

Su papel cinematográfico más reciente fue en Emilia Pérez (2024), donde interpretó a Jessica Del Monte. Su carrera musical comenzó en la década de los 2000 y ha lanzado tres álbumes con su banda, Selena Gomez & The Scene, además de tres álbumes en solitario. Se casó con el productor musical Benny Blanco en septiembre de 2025.

Traducción de Sara Pignatiello