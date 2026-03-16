Un vuelo de Virgin Australia fue atendido por un equipo de emergencia en el aeropuerto de Melbourne después de que un dispositivo de vapeo se incendiara dentro de la cabina del avión durante el descenso.

El incidente se produjo el domingo en el vuelo VA328 que viajaba de Brisbane a Melbourne.

Según la compañía aérea, el dispositivo se activó cuando el avión se disponía a aterrizar, lo que provocó un pequeño incendio a bordo.

“Como medida de precaución y de acuerdo con los procedimientos habituales, los servicios de emergencia se pusieron en estado de alerta”, declaró un portavoz del aeropuerto.

Los pilotos emitieron una alerta "PAN-PAN", señal utilizada en aviación para indicar una situación urgente que puede requerir asistencia, añadió el portavoz del aeropuerto de Melbourne.

La aeronave aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Melbourne y pudo rodar hasta la terminal mientras los bomberos de aviación y los equipos de rescate la seguían como medida de precaución.

Todos los pasajeros y la tripulación desembarcaron con normalidad en la puerta de embarque y no se registraron heridos.

Un portavoz de Virgin Australia declaró que la tripulación actuó rápidamente para contener el artefacto y añadió que la seguridad de sus huéspedes era la “máxima prioridad y agradecemos a nuestra tripulación su rápida respuesta para contener el artefacto”.

Los bomberos retiraron posteriormente el artefacto de la aeronave.

Las directrices de Virgin Australia establecen que los vaporizadores y cigarrillos electrónicos deben transportarse únicamente en el equipaje de mano.

Todos los pasajeros y la tripulación pudieron desembarcar con normalidad tras el incendio ( Getty/iStock )

“Al embalarlo o llevarlo a bordo, hay que evitar que se encienda accidentalmente”, decía.

La Autoridad de Seguridad de la Aviación Civil también exige que las pilas de repuesto de los cigarrillos electrónicos se guarden en su embalaje original o se almacenen por separado en bolsas protectoras o de plástico, con los terminales protegidos para evitar cortocircuitos.

Los vapeadores funcionan con baterías recargables de iones de litio, que pueden sobrecalentarse, incendiarse o explotar si se dañan, se sobrecargan o se exponen a temperaturas extremas.

El incidente del domingo se produjo en un momento en que las compañías aéreas y las autoridades de aviación endurecieron las normas sobre el transporte de bancos de energía a bordo de los aviones debido a los riesgos de incendio asociados a las baterías de iones de litio.

Virgin Australia impuso en diciembre restricciones al uso de baterías portátiles en los vuelos. Qantas aplicó una política similar.

Virgin había empezado a revisar su política de batería externa portátil en julio, después de que la tripulación de cabina se viera obligada a extinguir un incendio en un vuelo entre Sydney y Hobart.

Traducción de Olivia Gorsin