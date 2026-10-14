¿Tu habitación de hotel tiene chinches? Estas son las señales que debes buscar

Ante la creciente preocupación por las infestaciones de chinches de cama en medios de transporte del Reino Unido e Italia, la sola idea de encontrarse con estos diminutos insectos puede ponerle los pelos de punta a cualquiera.

Para quienes planean viajar este otoño, existe el riesgo de que las chinches de cama se escondan entre la ropa o el equipaje y terminen instalándose en los colchones y rincones de sus hogares.

Un vuelo de Qantas que debía partir de Italia hacia Australia fue cancelado después de que el avión tuviera que permanecer en tierra para someterse a una limpieza profunda por una infestación de chinches.

En octubre, también se retiraron de circulación trenes de la compañía Southeastern que operaban desde el depósito ferroviario de West Marina, cerca de Hastings, en East Sussex, Inglaterra, debido a una infestación de estos insectos.

A continuación, te explicamos cómo detectar la presencia de chinches de cama y qué hacer si encuentras estos insectos que se alimentan de sangre en tu habitación de hotel.

¿Qué son las chinches de cama y cómo se ven?

Las chinches de cama son insectos pequeños, sin alas, de cuerpo ovalado y aplanado, cuyo color puede variar entre amarillo oscuro, rojizo y marrón. Se alimentan de la sangre de seres humanos y animales.

Suelen picar en zonas de la piel que quedan expuestas mientras dormimos, como la cabeza, los brazos y las piernas. Sus picaduras pueden dejar marcas rojas, a veces dispuestas en zigzag, que provocan picazón, aunque generalmente no causan problemas de salud graves.

¿Qué tan comunes son las chinches de cama?

Según una empresa especializada en el control de plagas, las infestaciones de chinches aumentan aproximadamente un 20 % cada año en Londres y otras grandes ciudades europeas.

De acuerdo con The Times, Valpas, una empresa que fabrica trampas y dispositivos para detectar chinches, encontró estos insectos en una de cada 42 habitaciones de hotel inspeccionadas.

Aunque las infestaciones de chinches han aumentado considerablemente en todo el mundo durante la última década, los viajes frecuentes y la resistencia de estos insectos a los insecticidas podrían estar agravando el problema.

La doctora Cassie Krejci, vicepresidenta de Transformación de la empresa de control de plagas Forshaw, explicó que las chinches representan un riesgo para cualquier viajero, independientemente de su destino.

“Las chinches son un problema para todos los viajeros, sin importar adónde vayan. Su presencia no es señal de falta de higiene ni de malos hábitos, sino más bien del éxito de estos insectos para sobrevivir y propagarse”, señaló.

“Todos los viajeros deberían tomar precauciones para evitar llevar chinches a sus hogares después de un viaje, especialmente quienes visitan ciudades donde se registra un aumento considerable de las infestaciones denunciadas”, agregó.

¿Cómo saber si hay chinches de cama en una habitación de hotel?

Como la presencia de chinches no depende necesariamente de la limpieza, incluso las habitaciones de los hoteles de cinco estrellas pueden albergar estos huéspedes indeseados.

Aunque son difíciles de detectar a simple vista y todavía más complicadas de eliminar, existen algunas medidas que puedes tomar para identificar una posible infestación apenas llegues a tu alojamiento.

“Mi principal recomendación es dejar siempre la maleta en el baño o en otra zona con piso de baldosas antes de comenzar a inspeccionar la habitación”, aconsejó Krejci.

1. Apaga las luces: antes de desempacar, apaga las luces y utiliza la linterna de tu teléfono para revisar la habitación del hotel. Esto puede ayudarte a detectar a estos insectos, que suelen estar más activos durante la noche.

2. Revisa el colchón, los muebles y otros objetos: las chinches suelen esconderse en las costuras y grietas de los colchones, así como en otros lugares cercanos a las camas. Las manchas marrones o rojizas, los restos de sus exoesqueletos, los pequeños puntos negros de excremento seco y los diminutos huevos amarillentos pueden ser señales de una infestación.

3. Presta atención a los olores: las concentraciones importantes de chinches pueden producir un olor característico, a veces descrito como húmedo o similar al de las frambuesas pasadas o el cilantro. Este olor puede ser una señal de su presencia.

4. Inspecciona los cuadros y adornos de las paredes: las chinches son expertas en esconderse. Las manchas oscuras detrás de los cuadros, en sus marcos o en otros rincones pueden revelar su presencia, aunque no encuentres ningún insecto.

Krejci también recomienda levantar y revisar los cojines y almohadones al llegar a la habitación.

¿Qué hacer si encuentras chinches de cama en tu hotel?

“La mayoría de los hoteles cuentan con protocolos para controlar la propagación de chinches, que incluyen trasladar a los huéspedes a otras habitaciones y contactar a una empresa profesional de control de plagas para inspeccionar y tratar las áreas afectadas”, explicó Krejci.

Si sospechas que hay chinches en tu alojamiento, estas son algunas de las medidas que puedes tomar:

1. Avisa de inmediato al personal del hotel: informa lo ocurrido al establecimiento donde te hospedas o a la persona responsable del alojamiento. Si es posible, envía fotografías de las señales que hayas encontrado.

2. Mantén tu equipaje alejado de la cama y las paredes: guarda las maletas en el baño, preferiblemente sobre una superficie limpia y elevada, para reducir el riesgo de que los insectos se escondan entre tus pertenencias.

3. Evita guardar la ropa en cajones: es preferible utilizar un armario y mantener las prendas alejadas de las superficies donde puedan esconderse las chinches, que no tienen alas y no pueden volar.

4. Toma precauciones al regresar a casa: coloca tu equipaje en una bolsa de plástico oscura y desempaca sobre un piso de madera o una superficie despejada, lejos del dormitorio, para facilitar la detección de cualquier insecto que haya viajado contigo.

5. Utiliza la secadora para tratar la ropa: al regresar, coloca las prendas que llevabas en la maleta en la secadora, a una temperatura suficientemente alta y durante el tiempo adecuado, para eliminar posibles chinches.

Traducción de Leticia Zampedri