Hilary Swank habló sobre las críticas que reciben las mujeres que deciden ser madres a una edad más avanzada, después de anunciar que está embarazada a los 52 años.

La actriz, ganadora de dos premios Oscar, espera para diciembre el nacimiento de su tercer hijo junto a su esposo, el empresario Philip Schneider. La pareja ya tiene dos hijos gemelos de tres años, Aya y Ohm, y Swank aseguró que las mujeres suelen enfrentar numerosas críticas cuando tienen hijos a una edad más avanzada.

Durante una entrevista en The Drew Barrymore Show, la actriz cuestionó la diferencia de trato que existe entre hombres y mujeres cuando se convierten en padres a una edad avanzada.

“Las mujeres reciben muchas críticas por tener hijos más tarde en la vida, pero los hombres no. Es curioso”, señaló Swank.

Barrymore coincidió con ella y destacó que esa diferencia resulta difícil de justificar. “Es extraño. Hay hombres que tienen hijos a los 80 años, y no es una exageración ni una broma”, comentó.

Luego agregó: “Tú tuviste hijos a los 40 años y no todo el mundo lo vio con buenos ojos”.

Hilary Swank durante su primer embarazo, en 2023 ( AFP/Getty )

Swank recordó entonces un comentario que le llamó mucho la atención por la experiencia personal que compartía una mujer. “Hubo una historia que me pareció muy interesante y con la que me identifiqué mucho. Una mujer dijo: ‘¿Cómo te atreves? Eres demasiado mayor y no estarás ahí cuando tus hijos crezcan. Mi padre era mi persona favorita y murió cuando yo tenía poco más de 20 años. Fue devastador’”.

La actriz explicó que esas palabras la conmovieron porque su propio padre, Stephen Swank, falleció en 2021. “Él también era una de mis personas favoritas en el mundo, así que me sentí muy identificada con esa historia. Pensé que preferiría haber nacido, haber tenido a esa persona tan especial en mi vida y haber compartido esos momentos con ella, en lugar de no haber vivido nada de eso. Así fue como interpreté sus palabras”, señaló.

Swank anunció su embarazo a través de Instagram, donde compartió una animación de neón en la que aparecía junto a su familia y lucía una pancita de embarazada. La publicación estuvo acompañada de un mensaje con el que hizo referencia a su carrera profesional: “Mucha gente me ha preguntado cuál será mi próximo proyecto. Este se estrena en diciembre”.

La actriz se casó con Schneider en 2018, después de dos años de relación. Anteriormente, estuvo casada durante nueve años con el actor Chad Lowe, de quien se divorció en 2006. También estuvo comprometida con el extenista profesional y asesor financiero Ruben Torres, aunque la pareja se separó en 2016.

A lo largo de su trayectoria, Swank ha ganado dos premios Oscar a mejor actriz: el primero en 2000 por Los muchachos no lloran y el segundo en 2005 por Golpes del destino.

Traducción de Leticia Zampedri