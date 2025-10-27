Grimes condena el “perturbador” acoso en redes contra el video de Selena Gomez

Grimes salió en defensa de Selena Gomez y denunció el “perturbador” acoso en línea que recibió la cantante por su apariencia en su nuevo videoclip.

La semana pasada, Gomez, de 33 años y nominada a los Emmy, estrenó el vídeo musical de su canción ‘In the Dark’, que aparece en la segunda temporada de la exitosa comedia romántica de Netflix, Nadie quiere esto.

En el video, la intérprete de ‘Calm Down’ usa tres conjuntos negros distintos. En una de las escenas, aparece recostada sobre un diván, rodeada de cortinas translúcidas y con el cabello peinado en un bob lacio con flequillo.

En una publicación que se volvió viral en X, un usuario reaccionó a capturas de pantalla de la fundadora de Rare Beauty en esa escena, afirmando que “parecía un monstruo de Los expedientes X”.

Grimes, de 37 años, respondió al comentario con dureza, escribiendo que “podría tener que salirse de internet” como consecuencia de este tipo de mensajes críticos.

Grimes (izquierda) defendió con firmeza a Selena Gomez (derecha) del “perturbador” acoso en línea por su más reciente videoclip ( Getty )

“Vi el video de Selena Gomez. Más allá de un par de tomas raras y desafortunadas que la gente recortó para distorsionar su imagen, se ve extremadamente hermosa. Probablemente sea una de las mujeres más bellas”, declaró Grimes, la cantante de ‘Genesis’.

“Imaginen lo que debe sentir alguien al leer comentarios así sobre su cuerpo. Piensen en la fortaleza mental que ella necesita para soportarlo”, añadió la artista, conocida por su estilo de pop electrónico.

“¿Por qué no condenamos moralmente a quienes se hacen virales y eligen mantener esa fama a costa de la salud mental de los demás? ¿Cómo creen que se sienten las niñas al leer ese tipo de ataques hacia otra mujer?”, cuestionó.

“Tal vez esta sea apenas la segunda generación de mujeres a las que se les permite tener más de 30 años en el mundo del entretenimiento —si es que siquiera existió una primera generación, más allá de unas pocas excepciones”, afirmó Grimes.

“No deberíamos normalizar el bullying propio de la secundaria. Las cuentas que hacen humillación corporal de forma masiva tendrían que ser suspendidas. Es perturbador, en parte porque ni siquiera es cierto... si uno ve realmente el video”.

Al responder a la acusación de un usuario que sugería que Selena Gomez se había sometido a cirugía estética, Grimes contestó: “No me dedico a seguir qué hacen las celebridades. No tengo contexto en este caso. Pero este lugar [internet] se volvió increíblemente tóxico. Que este tipo de comportamiento resulte socialmente aceptable representa una muerte cultural —no solo para Selena ni para quien escribió el comentario, sino para todos los que lo ven y lo replican. Es una forma de deshumanización”.

The Independent intentó comunicarse con un representante de Gomez para obtener comentarios.

Esta no es la primera vez que Grimes (nombre real: Claire Boucher) usa sus redes sociales para criticar el impacto de las propias plataformas.

En julio, la artista apuntó contra X (antes Twitter), propiedad de su expareja Elon Musk, y la describió como “veneno” y “una prisión”.

“Todo es un teatro. Una imitación pálida y miserable de la vida”, escribió.

Meses antes, también cuestionó el efecto de las redes sociales en la salud mental. En abril, afirmó:

“Esto se siente como un pueblo fantasma lleno de depresión, amargura y fotos de mujeres hermosas haciendo cosas sexuales. Siento que esto es un enorme fracaso moral de todas las aplicaciones y que está generando un daño profundo en la sociedad”.

Traducción de Leticia Zampedri