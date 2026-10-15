Casi la mitad de las mujeres con enfermedades autoinmunes recibe explicaciones psicológicas para sus síntomas

Según un nuevo estudio, las mujeres que padecen enfermedades autoinmunes, que pueden provocar síntomas como fatiga, dolor muscular y erupciones cutáneas, tienen muchas más probabilidades de que sus problemas de salud sean atribuidos a causas psicológicas.

La investigación también revela que las mujeres enfrentan mayores demoras que los hombres para recibir un diagnóstico definitivo.

Aunque estas dificultades afectan tanto a hombres como a mujeres, los investigadores advirtieron que las pacientes “pueden enfrentar obstáculos adicionales”, lo que demuestra que “los prejuicios históricos en la medicina aún pueden persistir”.

Las enfermedades autoinmunes se producen cuando el sistema inmunitario ataca por error los tejidos sanos del organismo. Su diagnóstico puede resultar complicado porque suelen manifestarse a través de síntomas comunes a otras afecciones.

La Dra. Melanie Sloan, del Departamento de Salud Pública y Atención Primaria de la Universidad de Cambridge y de la Facultad de Medicina de Norwich, perteneciente a la Universidad de East Anglia (UEA), explicó que en algunos casos “pueden pasar meses o incluso años antes de llegar a un diagnóstico claro”.

El estudio, realizado conjuntamente por ambas universidades, encuestó a más de 6.600 personas con enfermedades autoinmunes, en su gran mayoría mujeres residentes en el Reino Unido.

open image in gallery Las enfermedades autoinmunes pueden ser difíciles de diagnosticar porque suelen presentar síntomas comunes a otras afecciones ( Getty )

Los participantes indicaron cuál era su enfermedad principal. Casi una cuarta parte de las mujeres padecía alguna afección tiroidea autoinmune, como la enfermedad de Hashimoto, que puede provocar una disminución de la actividad de la glándula tiroides, o la enfermedad de Graves, que puede causar una actividad excesiva.

La enfermedad de Hashimoto puede provocar aumento de peso, caída del cabello, fatiga y dolor articular, mientras que entre los síntomas de la enfermedad de Graves se encuentran los ojos saltones, las palpitaciones y la pérdida de peso.

Aproximadamente una de cada siete mujeres encuestadas padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que puede causar cansancio, erupciones cutáneas y dolor muscular.

Entre los hombres, las afecciones más frecuentes fueron la artritis reumatoide, la vasculitis y el síndrome antifosfolípido (SAF), también conocido como síndrome de la “sangre espesa”.

El análisis reveló que al 43 % de las mujeres les habían dicho que sus síntomas tenían una causa psiquiátrica, frente a casi un tercio de los hombres.

Además, el 34 % de las mujeres afirmó que sus síntomas habían sido diagnosticados erróneamente como psicosomáticos, es decir, atribuidos a factores psicológicos como el estrés o la ansiedad, en comparación con el 22 % de los hombres.

Sin embargo, los diagnósticos erróneos que atribuían los síntomas a otra enfermedad física fueron ligeramente más frecuentes entre los hombres.

Los investigadores señalaron que, aunque “las dificultades para obtener un diagnóstico afectan a ambos sexos”, las mujeres “pueden enfrentar obstáculos adicionales”.

“Es posible que persistan prejuicios históricos en la medicina, como la tendencia a considerar que las mujeres son menos confiables al describir sus síntomas y más ‘emocionales’ que los hombres”, advirtieron.

“Además, históricamente se han destinado menos fondos a la investigación sobre la salud de las mujeres y se han realizado menos estudios preclínicos centrados en la anatomía femenina”, agregaron.

open image in gallery Casi una de cada siete mujeres que participaron en el estudio padecía lupus eritematoso sistémico, una enfermedad que puede provocar fatiga, erupciones cutáneas y dolor muscular ( Getty )

La Dra. Melanie Sloan señaló que los hallazgos, publicados en la revista eClinicalMedicine, de The Lancet, “ponen de manifiesto que, en ocasiones, los síntomas se atribuyen demasiado pronto a problemas psicológicos o de salud mental”.

“Esto ocurre tanto en hombres como en mujeres, pero nuestro estudio sugiere que las mujeres pueden ser muy vulnerables a este tipo de diagnósticos erróneos”, agregó.

Shaista Tayabali, coautora del estudio y paciente que colaboró en la investigación, destacó las diferencias observadas entre ambos sexos.

“Las diferencias en los diagnósticos erróneos de hombres y mujeres con enfermedades autoinmunes son llamativas”, afirmó. “El hecho de que las mujeres reciban más diagnósticos erróneos de trastornos psiquiátricos y psicosomáticos, pero menos diagnósticos equivocados de otras enfermedades físicas, sugiere que los prejuicios de género históricos siguen influyendo de manera compleja en el proceso de diagnóstico”.

“Aunque términos como ‘histeria’ han quedado obsoletos y, por suerte, casi no se utilizan en la actualidad, las mujeres todavía enfrentamos mayores dificultades para que se tomen en serio nuestros síntomas y, por lo tanto, para recibir la atención adecuada”, agregó.

Por su parte, el profesor David D’Cruz, reumatólogo del Hospital Guy’s, aclaró que los resultados no significan que los diagnósticos psiquiátricos sean necesariamente incorrectos.

“Una persona puede tener tanto una enfermedad autoinmune como un trastorno psiquiátrico. Además, cada vez comprendemos mejor que los síntomas psiquiátricos pueden formar parte de una enfermedad autoinmune, sobre todo en casos como el lupus, que puede afectar directamente al cerebro”, explicó.

“Estos síntomas también pueden ser una respuesta completamente natural al hecho de vivir con una enfermedad que cambia la vida”, añadió.

“Lo importante es que, cuando los síntomas persisten, cambian con el tiempo o afectan a distintas partes del organismo, los médicos mantengan una actitud abierta, escuchen a sus pacientes y consideren la posibilidad de que exista una enfermedad autoinmune subyacente que todavía no se haya detectado”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri