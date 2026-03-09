Pocas mujeres saben que la menopausia puede desencadenar problemas de salud mental

Cuatro de cada cinco adultos no saben que la menopausia puede desencadenar una nueva enfermedad mental, según revela una encuesta.

Una encuesta de YouGov, encargada por el Real Colegio de Psiquiatras del Reino Unido para poner de relieve la falta de concienciación y el estigma asociados a la menopausia, reveló también que solo el 21 % de las mujeres adultas del país sabían que el surgimiento de una nueva enfermedad mental podía estar relacionado con la menopausia.

Esto contrasta con el 81 % de personas que asocian la menopausia con sofocos, el 74 % con cambios de humor y el 64 % con un menor deseo sexual.

Poco más de una de cada cuatro mujeres (28 %) afirma sentirse cómoda hablando de la menopausia con un jefe varón.

Esta falta de conocimiento ha hecho que muchas mujeres no busquen ni reciban la ayuda vital que necesitan.

Solo el 21 % de las mujeres adultas del Reino Unido sabe que desarrollar una nueva enfermedad mental puede estar relacionado con la menopausia ( Getty/iStock )

La doctora Lade Smith, presidenta del Real Colegio de Psiquiatras, ha declarado lo siguiente: “La menopausia puede tener un impacto significativo, aunque a menudo pasado por alto, en la salud mental y el bienestar de las mujeres. Las mujeres representan el 51 % de la población, y todas experimentarán la menopausia en algún momento. Se trata de una cuestión relevante para toda la sociedad, y debemos abordarla mejor”.

Según el NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido), entre los síntomas de salud mental más comunes de la menopausia y la perimenopausia se encuentran el bajo estado de ánimo, la ansiedad, los cambios de humor, la baja autoestima y los problemas de memoria y concentración.

En cuanto a los síntomas físicos, algunos de ellos son los sofocos, la dificultad para dormir, las palpitaciones, los dolores musculares y articulares y el aumento de peso. Pero para algunas mujeres, la menopausia aumenta significativamente las probabilidades de desarrollar enfermedades mentales graves.

Investigaciones anteriores del University College de Londres (UCL) revelaron que las mujeres perimenopáusicas tenían un riesgo un 40 % mayor de sufrir depresión que las que no experimentan síntomas menopáusicos.

“Las fluctuaciones hormonales, sobre todo los cambios de estrógenos, pueden afectar a la regulación del estado de ánimo y aumentar las probabilidades de ansiedad o bajo estado de ánimo”, explicó a The Independent la doctora Elena Touroni, psicóloga y cofundadora de la Clínica de Psicología de Chelsea.

“Las alteraciones del sueño debidas a sudores nocturnos u otros síntomas físicos pueden hacer que las personas se sientan agotadas y menos capaces de afrontar el estrés cotidiano. Uno de los principales factores, según mi experiencia, es la falta de concienciación. Muchas mujeres no se dan cuenta de que los cambios de humor o ansiedad pueden estar relacionados con la menopausia, y esto puede retrasar la búsqueda de apoyo o ayuda”, añadió.

Por su parte, la Dra. Deborah Lee, médico de cabecera y especialista en menopausia, acotó: “Los estrógenos modulan los niveles de serotonina y GABA [ácido gamma-aminobutírico], ambos fundamentales para el estado de ánimo. Los niveles de testosterona también disminuyen, lo que está relacionado con la falta de energía, la niebla cerebral y la disminución de la libido. Un nivel bajo de progesterona también provoca bajo estado de ánimo, insomnio y depresión”.

“Las mujeres, así como sus médicos y empleadores, deben ser conscientes del mayor riesgo de enfermedad mental durante la peri-menopausia. Sin duda, existe un enorme exceso de enfermedades mentales no reconocidas en las mujeres en este momento de su vida”, agregó.

Cuando se realizó la encuesta en 2021, casi la mitad (41 %) de las facultades de medicina del Reino Unido no incluían la educación obligatoria sobre la menopausia como parte de su plan de estudios, según el Real Colegio de Psiquiatras.

Algunas facultades explicaron que esperaban que los profesionales sanitarios recibieran esta formación durante sus primeros años de práctica médica, pero no siempre es así. En consecuencia, las mujeres con trastornos mentales se enfrentan a menudo a una desigualdad significativa en el apoyo a la menopausia, ya que los médicos suelen atribuir los trastornos relacionados con la menopausia a enfermedades mentales preexistentes.

La falta de concienciación sobre la menopausia puede ser la causa de un "exceso" de problemas de salud mental no reconocidos en las mujeres ( PA )

Por su parte, la presentadora de televisión inglesa y autora del libro Menopausing, Davina McCall, declaró: “Algunas mujeres atraviesan la menopausia indemnes. Pero algunas no, y el impacto en su salud mental puede ser devastador y tener una enorme repercusión en sus vidas y sus relaciones”.

“La falta de conocimientos y el estigma arraigado siguen impidiendo las conversaciones abiertas entre médicos y pacientes, en el lugar de trabajo y entre amigos y familiares, dejando a las mujeres sin el apoyo crucial que necesitan en un momento increíblemente vulnerable de sus vidas”, incorporó.

Un informe del Real Colegio de Psiquiatras pide a los servicios sanitarios y a los gobiernos del Reino Unido que mejoren la atención, la enseñanza obligatoria de la menopausia y la salud mental en toda la formación médica y psiquiátrica, y políticas sobre la menopausia en todos los lugares de trabajo.

En palabras de un portavoz del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social del país: “Es inaceptable que las mujeres se enfrenten a barreras para recibir la atención y el apoyo que necesitan”.

“Estamos actuando: introdujimos una pregunta sobre la menopausia en los chequeos médicos del NHS, renovamos la estrategia de salud de la mujer e invertimos 920 millones de dólares más en servicios de salud mental, al tiempo que contratamos a 8.500 profesionales de la salud mental más”, prosiguió el vocero.

“Las mujeres tienen ahora acceso a una gama más amplia de tratamientos, junto con una mejor formación de los nuevos médicos para ayudar a garantizar un diagnóstico y un apoyo más rápidos”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello