Según informó el Vaticano, al papa León XIV le diagnosticaron cáncer y el martes fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho.

Las pruebas confirmaron que padece adenocarcinoma pulmonar, uno de los tipos más frecuentes de cáncer de pulmón, según explicó el Vaticano.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el cáncer de pulmón es el tercer tipo de cáncer más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en las Américas. Sin embargo, muchas personas desconocen cuáles son las principales señales de alerta de esta enfermedad.

Ante la llegada del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Pulmón, que se celebra en noviembre, Tom Routledge, cirujano torácico del London Bridge Hospital, perteneciente a HCA Healthcare UK, explicó cuáles son las señales de alerta que todas las personas deberían conocer y consultar con un médico.

1. Falta de apetito y pérdida de peso inexplicable

“La falta de apetito y la pérdida de peso inesperada o involuntaria, generalmente acompañadas de cansancio, pueden ser señales de alerta”, explicó Routledge.

“Es importante consultar a un médico si estos síntomas persisten y no mejoran después de unos meses”, agregó.

2: Dificultad para respirar o tos con sangre

La dificultad para respirar, especialmente cuando aparece de manera progresiva o empeora con el tiempo, es una señal que no debe pasarse por alto.

“La falta de aire es otro síntoma del cáncer de pulmón que puede pasar desapercibido porque suele desarrollarse de forma gradual”, señaló Routledge. “Muchas personas creen que se debe simplemente a la edad, pero lo recomendable es acudir al médico para que las evalúe”.

open image in gallery No hay que ignorar la dificultad para respirar, especialmente si aparece de forma gradual o empeora con el tiempo ( Alamy/PA )

El especialista también advirtió que toser sangre es una señal de alerta importante.

“Toser sangre es un síntoma mucho más evidente y alarmante, que suele llevar a las personas a buscar atención médica”, explicó Routledge.

3. Tos persistente o dolor en el pecho

“La tos es muy común, especialmente durante el otoño y el invierno, pero si persiste durante meses y no mejora, puede ser una señal de alerta”, señaló Routledge.

“El dolor en el pecho también puede ser un síntoma de cáncer de pulmón, aunque es mucho menos frecuente”, agregó.

4. Dificultad para tragar o cambios en la voz

“La dificultad para tragar puede indicar que un tumor está ejerciendo presión sobre el esófago”, explicó Routledge.

Otro posible síntoma es la disfonía, una alteración de la voz que puede aparecer en las primeras etapas del cáncer de pulmón. Esto ocurre cuando un tumor presiona uno de los nervios que controlan las cuerdas vocales y provoca ronquera.

“Por eso, si de repente notas que tienes la voz ronca sin una causa aparente, es importante que consultes a un médico lo antes posible”, recomendó.

open image in gallery “La dificultad para tragar puede ser una señal de que un tumor está ejerciendo presión sobre el esófago”, explicó Routledge ( Alamy/PA )

Routledge también aclaró que no es necesario presentar todos estos síntomas para buscar atención médica.

“Si tienes хотя sea uno de estos síntomas y persiste, deberías consultar a un médico”, recomendó. “Lo más probable es que se deba a una infección viral fuerte o al asma, y no a un cáncer de pulmón. Sin embargo, como existe esa posibilidad, siempre es importante hacerse una revisión”.

¿Cómo se diagnostica el cáncer de pulmón?

Si un médico sospecha que una persona podría tener cáncer de pulmón, puede derivarla a un especialista para realizarle los estudios correspondientes.

La tomografía computarizada es una de las principales herramientas para detectar la enfermedad en sus etapas iniciales.

“Las radiografías de tórax pueden pasar por alto tumores pequeños en fases tempranas, porque a veces quedan ocultos. Además, no existe un análisis de sangre suficientemente confiable para detectar el cáncer de pulmón en sus primeras etapas”, explicó Routledge.

“Por eso, a la mayoría de los pacientes se les realiza una tomografía computarizada del tórax. Es un estudio rápido, indoloro y muy útil para determinar si existe un posible cáncer de pulmón”, agregó.

¿Por qué es importante detectar el cáncer de pulmón a tiempo?

“Cuando el cáncer de pulmón se detecta en una etapa temprana, mientras todavía está localizado en una parte del pulmón, la cirugía o la radioterapia ofrecen muy buenas posibilidades de eliminarlo y mantener la enfermedad bajo control a largo plazo”, explicó Routledge.

open image in gallery “Cuando el cáncer de pulmón se detecta en una etapa temprana, mientras todavía está localizado en una parte del pulmón, la cirugía o la radioterapia ofrecen muy buenas posibilidades de eliminarlo y mantener la enfermedad bajo control a largo plazo”, explicó Routledge ( Alamy/PA )

“En cambio, cuando el cáncer comienza a extenderse a otras partes del cuerpo, es más probable que los tratamientos se enfoquen en controlar su avance durante un tiempo, en lugar de eliminarlo por completo”, concluyó.

Traducción de Leticia Zampedri