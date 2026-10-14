¿Presión sobre los ahorros? Los trabajadores recurren a sus fondos para sobrevivir

El 27 % de los trabajadores estadounidenses han tenido que sacar dinero de su cuenta de ahorros de forma inesperada en el último día, según un nuevo estudio.

Y el 12 % lo hizo en las últimas horas, según el estudio de 1.000 trabajadores por hora y 1.000 asalariados, en el que el 92 % dice tener una cuenta de ahorros.

Aunque el 84 % considera que ahorrar es una de sus principales metas financieras, a muchos les cuesta mantener ese dinero intacto.

La brecha es marcada: solo el 5 % de los asalariados tuvieron que recurrir a sus ahorros en las últimas horas, frente al 20 % de los trabajadores por hora.

El 55 % retira dinero de sus ahorros cada semana, en promedio $216 al mes, y el 34 % lo ha usado para necesidades cotidianas como comida, medicamentos y gasolina.

Realizado por Talker Research en nombre deChime, el estudio encontró que los trabajadores por hora dedican unas 20 horas semanales a distraerse con preocupaciones financieras y que el 66 % ha pedido un préstamo de su plan 401(k) o un retiro por dificultades económicas al menos una vez.

Entre quienes tienen acceso anticipado a su salario a través de su empleador, el 86 % dice que esto les facilita ahorrar, y el 92 % de quienes lo combinan con una cuenta de ahorros afirma que les ayuda a ahorrar más.

Los trabajadores por hora que logran ahorrar reportan mayor satisfacción laboral (74 %), productividad (75 %) y probabilidad de permanecer en su empleo (72 %).

Aun así, son optimistas: el trabajador por hora promedio espera aumentar sus ahorros un 42 % en los próximos cinco años.

“Los datos sugieren que, cuando se brinda a los trabajadores estadounidenses acceso a las herramientas adecuadas, les resulta mucho más fácil ahorrar y mantener el hábito de ahorro”, dijo Bill Gartland de Chime Enterprise.

“La mayor oportunidad que ofrece el acceso anticipado al salario radica en ayudar a los trabajadores a gestionar el desfase entre los pagos de nómina, al tiempo que siguen acumulando ahorros para el futuro. Con el tiempo, el objetivo debería ser necesitar cada vez menos, y no más, ese acceso anticipado”.