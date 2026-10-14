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¿Presión sobre los ahorros? Los trabajadores recurren a sus fondos para sobrevivir

Ahorrar es una prioridad para los estadounidenses, pero los gastos cotidianos obligan a muchos a recurrir a ese dinero antes de lo previsto

Talker
Más de la mitad de los trabajadores estadounidenses retira dinero de sus ahorros cada semana
Más de la mitad de los trabajadores estadounidenses retira dinero de sus ahorros cada semana (Alamy/PA)

El 27 % de los trabajadores estadounidenses han tenido que sacar dinero de su cuenta de ahorros de forma inesperada en el último día, según un nuevo estudio.

Y el 12 % lo hizo en las últimas horas, según el estudio de 1.000 trabajadores por hora y 1.000 asalariados, en el que el 92 % dice tener una cuenta de ahorros.

Aunque el 84 % considera que ahorrar es una de sus principales metas financieras, a muchos les cuesta mantener ese dinero intacto.

La brecha es marcada: solo el 5 % de los asalariados tuvieron que recurrir a sus ahorros en las últimas horas, frente al 20 % de los trabajadores por hora.

El 55 % retira dinero de sus ahorros cada semana, en promedio $216 al mes, y el 34 % lo ha usado para necesidades cotidianas como comida, medicamentos y gasolina.

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Realizado por Talker Research en nombre deChime, el estudio encontró que los trabajadores por hora dedican unas 20 horas semanales a distraerse con preocupaciones financieras y que el 66 % ha pedido un préstamo de su plan 401(k) o un retiro por dificultades económicas al menos una vez.

Entre quienes tienen acceso anticipado a su salario a través de su empleador, el 86 % dice que esto les facilita ahorrar, y el 92 % de quienes lo combinan con una cuenta de ahorros afirma que les ayuda a ahorrar más.

Los trabajadores por hora que logran ahorrar reportan mayor satisfacción laboral (74 %), productividad (75 %) y probabilidad de permanecer en su empleo (72 %).

Aun así, son optimistas: el trabajador por hora promedio espera aumentar sus ahorros un 42 % en los próximos cinco años.

“Los datos sugieren que, cuando se brinda a los trabajadores estadounidenses acceso a las herramientas adecuadas, les resulta mucho más fácil ahorrar y mantener el hábito de ahorro”, dijo Bill Gartland de Chime Enterprise.

“La mayor oportunidad que ofrece el acceso anticipado al salario radica en ayudar a los trabajadores a gestionar el desfase entre los pagos de nómina, al tiempo que siguen acumulando ahorros para el futuro. Con el tiempo, el objetivo debería ser necesitar cada vez menos, y no más, ese acceso anticipado”.

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