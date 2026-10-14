Una atleta paralímpica estadounidense que se enfrenta a gastos médicos y de manutención mientras entrena para losJuegos de Los Ángeles 2028 ha optado por un acuerdo de patrocinio poco convencional: publicar contenido estrictamente apto para todos los públicos en OnlyFans, donde ha rechazado ofertas de cinco cifras para publicar contenido para adultos.

Catarina Guimaraes (22) y originaria de Cranford, Nueva Jersey, Estados Unidos, firmó un contrato anual de 25.000 dólares con la plataforma de suscripción más conocida por albergar contenido de entretenimiento para adultos, según informó el sitio web NJ.com .

Aunque su presencia en el sitio ha atraído ofertas sustanciales para crear contenido para adultos, incluyendo una solicitud de $15.000 por una sola videollamada privada, Guimaraes ha marcado un límite firme y se niega a publicar nada explícito.

“Todos mis compañeros me decían: ‘Deberías aceptar’”, contó Guimaraes, y siguió: “Yo les decía: ‘¡No! Eso no va conmigo’. Pero fue una locura. No me imaginaba que la gente ofreciera tanto dinero por eso”.

En cambio, la atleta estadounidense de atletismo publica videos de entrenamiento entre bastidores, rutinas de gimnasio, actualizaciones personales y clips de sí misma cantando canciones de Broadway para ayudar a promocionar la sección deportiva no explícita de la plataforma, OnlyFans Sports.

open image in gallery Catarina Guimaraes, una atleta paralímpica estadounidense que debe hacer frente a los gastos médicos y de manutención mientras se entrena para los Juegos de Los Ángeles 2028, ha aceptado un acuerdo de patrocinio poco convencional para publicar contenido estrictamente no explícito en OnlyFans ( Getty Images )

A pesar de la reputación de la plataforma, Guimaraes mantiene límites estrictos con respecto a su perfil, que cobra a los suscriptores $10 al mes.

“Básicamente me ofrecieron una compensación por las publicaciones que hiciera en su plataforma y en la mía sobre ellos, para así proyectar una imagen más positiva de su página”, dijo Guimaraes, y añadió: “No es nada subido de tono, a menos que consideres subido de tono un video mío haciendo levantamiento de pesas en sostén deportivo y shorts”.

Un portavoz de OnlyFans declaró en un correo electrónico a NJ.com que a la compañía “le [encantaba] trabajar con creadores de contenido que [fueran] atletas y que están entusiasmados por usar la plataforma para conectar con su público y, al mismo tiempo, generar una nueva fuente de ingresos a través de su contenido".

El apoyo financiero le permite a Guimaraes afrontar los gastos relacionados con su parálisis cerebral mientras continúa su entrenamiento de primera categoría. Esta afección neurológica afecta el tono muscular, la postura y los movimientos corporales, lo que Guimaraes describe como “tener mala conexión Wi-Fi en el cerebro”.

“Es como una lucha constante por mantener todo sincronizado”, dijo.

open image in gallery A pesar de haber rechazado una única propuesta de $15.000 por una videollamada privada, la deportista del equipo de EE. UU. afirma que el acceso a su perfil, que cuesta $10 al mes, solo incluye entrenamientos en el gimnasio ( Getty Images )

Su padre, John Guimaraes, hizo hincapié en que el apoyo financiero había permitido a su hija concentrarse en su rendimiento deportivo.

“La idea es reducir su carga financiera”, declaró John Guimaraes a la publicación, y agregó: “Cuando se despierta, no debería estar pensando: ‘¿Tengo suficiente dinero para la gasolina para ir a entrenar?’. Debería concentrarse en su entrenamiento”.

La trayectoria de Guimaraes hacia la competición internacional comenzó muy pronto. Tras ser diagnosticada con parálisis cerebral a los tres años por un neurólogo en Portugal, se esforzó por participar en pruebas de atletismo en la escuela primaria.

“Nunca había conocido a un niño de nueve años que entrenara para una carrera escolar”, dijo Guimaraes, y prosiguió: “Pero yo iba a la pista día por medio, practicando y esforzándome al máximo, haciendo carreras de velocidad y series de agilidad, solo para poder participar en esta carrera”.

Perdió su primera carrera —“Me dieron una paliza. Me humillaron por completo”, relató— pero siguió compitiendo.

Finalmente, obtuvo el cinturón negro de segunda categoría en taekwondo, se unió a un club de atletismo adaptado y se convirtió en la primera atleta con parálisis cerebral de la División I de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria de EE. UU.) tras fichar por la Universidad de High Point.

Guimaraes representó al equipo de EE. UU. en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde quedó octava en salto de longitud en el Stade de France.

open image in gallery Guimaraes (a la derecha) representó al equipo de EE. UU. en los Juegos Paralímpicos de París 2024, donde quedó octava en salto de longitud en el Stade de France ( Getty Images for USOPC )

Relató: “‘¡Dios mío, estoy en los Juegos Paralímpicos!’, pensé”.

Guimaraes, que actualmente reside en Chula Vista, California, compagina su entrenamiento para la Copa Mundial de Fútbol de la Federación Internacional de Parálisis Cerebral y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 con los estudios para obtener una maestría en kinesiología en la Universidad Estatal de Luisiana.

Más allá del atletismo, Guimaraes ha cultivado una gran presencia en redes sociales en torno al empoderamiento femenino en el deporte, aunque su asociación con OnlyFans le ha traído inconvenientes, como las restricciones de alcance en Instagram. Aun así, sigue comprometida con proyectar una imagen equilibrada en su plataforma.

“Me encanta la idea de que se puede ser femenina, poderosa y fuerte al mismo tiempo. Siento que la gente lo olvida. Y de eso se trata mi página”, expresó.

The Independent se ha puesto en contacto con OnlyFans para obtener más comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello