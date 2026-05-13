Ciertos hábitos pueden elevar el riesgo de Alzheimer: lo que los médicos quieren que sepas

Una herramienta innovadora que combina un análisis de sangre mediante punción digital con una evaluación cerebral en línea podría estimar el riesgo individual de desarrollar Alzheimer, según sugiere una nueva investigación.

El estudio, publicado en Nature Communications, incluyó a 174 personas que realizaron la prueba desde sus hogares y luego enviaron las muestras para su análisis.

Los investigadores midieron los biomarcadores sanguíneos p-tau217 y GFAP, asociados tanto al Alzheimer como al deterioro cerebral general. Además, incorporaron evaluaciones cognitivas en línea para complementar los resultados.

Según los hallazgos, este enfoque combinado permite identificar con mayor precisión la probabilidad de que una persona padezca Alzheimer, lo que ayudaría a priorizar estudios adicionales, tratamientos y apoyo médico.

Aunque la demencia suele ser un tema difícil de abordar, comprender los factores de riesgo puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas y, potencialmente, reducir sus probabilidades de desarrollar la enfermedad.

open image in gallery Una nueva herramienta que combina un análisis de sangre con punción en el dedo y una evaluación cerebral en línea puede estimar el riesgo de Alzheimer de una persona ( Alamy/PA )

Conversamos con el Dr. Richard Oakley, director asociado de investigación e innovación de la Sociedad de Alzheimer, quien explicó cuáles son algunos de los principales factores de riesgo de la demencia y destacó qué cambios en el estilo de vida podrían ayudar a reducirlos.

¿Cuáles son algunos factores de riesgo que no podemos cambiar?

Edad

“La edad es uno de los principales factores de riesgo asociados al Alzheimer, ya que las probabilidades de desarrollar demencia aumentan a medida que envejecemos”, explica Oakley.

Según la Sociedad de Alzheimer, a partir de los 65 años el riesgo de desarrollar la enfermedad prácticamente se duplica cada cinco años.

En parte, esto ocurre debido a cambios naturales en el organismo.

“Sabemos que una de las causas de la demencia es la acumulación de ciertas proteínas, como el amiloide y la tau, en el cerebro. Con el paso del tiempo, estas proteínas se agrupan y forman depósitos insolubles que empiezan a dañar el tejido cerebral”, señala Oakley.

Sexo

“Los datos muestran que las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer a medida que envejecen que los hombres”, afirma Oakley.

open image in gallery Las mujeres tienen más probabilidades de desarrollar Alzheimer ( Alamy/PA )

Según la Sociedad de Alzheimer, entre las personas mayores de 65 años hay aproximadamente el doble de mujeres con la enfermedad en comparación con los hombres.

Sin embargo, Oakley señala que las razones detrás de esta diferencia todavía no están del todo claras.

“Existen distintas teorías relacionadas con las hormonas y la menopausia que actualmente están bajo investigación. Muchos estudios buscan entender por qué ocurre esto para que, con el tiempo, podamos encontrar formas de prevenirlo”, explica.

Genes

“Existen factores de riesgo genéticos y ciertas mutaciones hereditarias que pueden transmitirse de generación en generación y aumentar la predisposición a desarrollar distintos tipos de demencia, incluido el Alzheimer”, explica Oakley.

Según la Sociedad de Alzheimer, menos de 10 de cada 10.000 personas con la enfermedad la desarrollan debido a un gen hereditario específico.

Además, existen genes asociados a un mayor riesgo de padecer Alzheimer, como el APOE.

“Cuando una persona hereda dos copias del gen APOE4, una de la madre y otra del padre, las probabilidades de desarrollar Alzheimer aumentan de forma considerable”, señala Oakley.

Aun así, aclara que portar este gen no significa necesariamente que alguien vaya a desarrollar la enfermedad.

“El gen APOE incrementa el riesgo, pero no provoca Alzheimer en todas las personas que lo tienen”, añade.

Ciertas afecciones médicas

“Una de las cosas que sabemos sobre el Alzheimer es que también puede tener un componente vascular. Esto ocurre cuando el daño cerebral no solo se relaciona con ciertas proteínas, sino también con alteraciones en el flujo sanguíneo hacia el cerebro”, comenta Oakley.

open image in gallery La presión arterial alta y el colesterol elevado pueden aumentar el riesgo de Alzheimer ( Alamy/PA )

“Por eso, factores como la presión arterial alta, el colesterol elevado y enfermedades que afectan la circulación y el metabolismo, como la diabetes, los accidentes cerebrovasculares y las enfermedades cardiovasculares, pueden aumentar el riesgo de desarrollar Alzheimer.”

¿Existen factores relacionados con el estilo de vida que puedan aumentar el riesgo de demencia?

“El informe de la Comisión Lancet de 2024 sobre prevención, intervención y atención de la demencia mostró que alrededor del 45 % de los casos está relacionado con factores de riesgo modificables, y no con aspectos que no podemos cambiar, como la edad o la genética”, explica Oakley.

El informe concluyó que actuar sobre 14 factores vinculados con la salud y el estilo de vida podría prevenir casi la mitad de los casos de demencia en el mundo:

· Calidad de la educación durante la infancia (5 %)

· Aislamiento social (5 %)

· Contaminación del aire (3 %)

· Lesiones cerebrales traumáticas (3 %)

· Pérdida auditiva (7 %)

· Depresión (3 %)

· Presión arterial alta (2 %)

· Diabetes tipo 2 (2 %)

· Obesidad (1 %)

· Falta de actividad física (2 %)

· Tabaquismo (2 %)

· Consumo excesivo de alcohol (1 %)

· Problemas de visión no corregidos (2 %)

· Colesterol alto (7 %)

¿Qué cambios en el estilo de vida pueden ayudar a reducir el riesgo de Alzheimer?

“Las personas pueden reducir su riesgo individual dejando de fumar, consumiendo alcohol con moderación, siguiendo una alimentación sana y equilibrada, manteniendo un peso saludable y permaneciendo activas”, explica Oakley.

open image in gallery Mantenerse activo y socialmente conectado puede ayudar a conservar la salud física y mental en etapas avanzadas de la vida ( Alamy/PA )

Además, señala que cuidar la salud cardiovascular también puede disminuir las probabilidades de desarrollar demencia.

“Muchas veces decimos que lo que es bueno para el corazón también es bueno para el cerebro. Por eso, controlar el colesterol y la presión arterial puede marcar una gran diferencia”, afirma.

Oakley también destaca la importancia de mantener vínculos sociales y actividades personales.

“Animo a las personas a seguir cultivando sus aficiones y a mantenerse conectadas con los demás”, aconseja.

Asimismo, subraya que es fundamental acompañar y apoyar a los adultos mayores para que continúen participando en actividades recreativas y sociales.

“Eso cumple un papel muy importante, no solo para su bienestar general, sino también para reducir el riesgo de desarrollar demencia”, concluye.

Traducción de Leticia Zampedri