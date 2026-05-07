El 47 % de los estadounidenses buscan tener un verano sin estrés

Los estadounidenses buscan un verano sin presiones, con mucho tiempo al aire libre y repletos de barbacoas en el jardín y noches de pizza.

Según un estudio realizado por Current y Talker Research de 2.000 adultos, cocinar al aire libre se sitúa en el centro de este cambio estacional.

El 30 % de los estadounidenses esperan con entusiasmo las sencillas barbacoas en el jardín y las noches de pizza, mientras que el 36 % considera que hacer una parrillada con amigos es una parte fundamental de su vida social.

Para el 59 %, la parrilla ya no es solo una herramienta, sino un elemento esencial de la “estética” de su hogar.

A pesar de esta pasión por la parrilla, hay algunas frustraciones. Las mayores frustraciones giran en torno a la limpieza del equipo (54 %), lidiar con un clima impredecible (46 %) y gestionar el desorden general (31 %).

La encuesta también reveló quién realmente se encarga de la parrilla.

Si bien el 37 % cree que todavía existen estereotipos negativos sobre las mujeres a la parrilla y el 35 % opina que los hombres deberían llevar la iniciativa, la realidad es mucho más equilibrada.

El 43 % de las mujeres se animan a cocinar a la parrilla, frente al 79 % de los hombres.

Independientemente de quién cocine, existe un deseo general de simplicidad. El 74 % de las personas desean que la experiencia de cocinar a la parrilla sea más sencilla, y el 76 % busca que sea más limpia, optando por reuniones informales y de bajo esfuerzo en lugar de eventos complicados.

“Cocinar a la parrilla debería enriquecer el tiempo que pasas al aire libre, no complicarlo”, dijo Anna Grant, gerente general de Current.

“Medidas sencillas, como preparar los ingredientes, reducir la limpieza al mínimo y elegir herramientas diseñadas para facilitar el trabajo, pueden marcar la diferencia. El objetivo es dedicar menos tiempo a gestionar el proceso y más tiempo a disfrutar del momento”.