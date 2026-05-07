Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

El 47 % de los estadounidenses buscan tener un verano sin estrés

Los estadounidenses apuestan por un verano simple: barbacoas en el jardín, noches de pizza y más tiempo al aire libre

Talker
Menos complicaciones, más tiempo al aire libre. Este verano, las reuniones simples y las parrilladas en casa marcan tendencia entre los estadounidenses
Menos complicaciones, más tiempo al aire libre. Este verano, las reuniones simples y las parrilladas en casa marcan tendencia entre los estadounidenses (PA)

Los estadounidenses buscan un verano sin presiones, con mucho tiempo al aire libre y repletos de barbacoas en el jardín y noches de pizza.

Según un estudio realizado por Current y Talker Research de 2.000 adultos, cocinar al aire libre se sitúa en el centro de este cambio estacional.

El 30 % de los estadounidenses esperan con entusiasmo las sencillas barbacoas en el jardín y las noches de pizza, mientras que el 36 % considera que hacer una parrillada con amigos es una parte fundamental de su vida social.

Para el 59 %, la parrilla ya no es solo una herramienta, sino un elemento esencial de la “estética” de su hogar.

A pesar de esta pasión por la parrilla, hay algunas frustraciones. Las mayores frustraciones giran en torno a la limpieza del equipo (54 %), lidiar con un clima impredecible (46 %) y gestionar el desorden general (31 %).

Relacionados

La encuesta también reveló quién realmente se encarga de la parrilla.

Si bien el 37 % cree que todavía existen estereotipos negativos sobre las mujeres a la parrilla y el 35 % opina que los hombres deberían llevar la iniciativa, la realidad es mucho más equilibrada.

El 43 % de las mujeres se animan a cocinar a la parrilla, frente al 79 % de los hombres.

Independientemente de quién cocine, existe un deseo general de simplicidad. El 74 % de las personas desean que la experiencia de cocinar a la parrilla sea más sencilla, y el 76 % busca que sea más limpia, optando por reuniones informales y de bajo esfuerzo en lugar de eventos complicados.

“Cocinar a la parrilla debería enriquecer el tiempo que pasas al aire libre, no complicarlo”, dijo Anna Grant, gerente general de Current.

“Medidas sencillas, como preparar los ingredientes, reducir la limpieza al mínimo y elegir herramientas diseñadas para facilitar el trabajo, pueden marcar la diferencia. El objetivo es dedicar menos tiempo a gestionar el proceso y más tiempo a disfrutar del momento”.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in