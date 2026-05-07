Muchos padres temen que la IA limite la creatividad de sus hijos

A medida que la inteligencia artificial transforma el panorama de la educación y las futuras carreras profesionales, el 73 % de los padres consideran que la creatividad ahora es más esencial para sus hijos.

Esto es según un estudio realizado por Crayola y Talker Research de 2.000 padres e hijos de entre 8 y 12 años, que exploró cómo las familias están navegando la intersección entre la imaginación tradicional y las ideas generadas por la IA.

Si bien el 35 % de los padres teme que la IA merme la capacidad de sus hijos para pensar por sí mismos, y el 30 % teme que la IA termine compitiendo con ellos en el mercado laboral, los propios niños se mantienen, en gran medida, optimistas.

Solo el 22 % de los niños cree que la IA podría perjudicar su pensamiento creativo, y apenas el 21 % se muestra preocupado por la posibilidad de que las máquinas les arrebaten sus futuros empleos.

Curiosamente, el auge de las herramientas digitales no ha suplantado el deseo de crear objetos físicos. Los niños manifestaron sentir una profunda conexión con los proyectos manuales, señalando que, cuando crean algo con sus propias manos, son un 46 % más propensos a conservarlo y un 68 % más propensos a exhibirlo en casa.

Estos objetos tangibles poseen un mayor peso emocional que los archivos digitales; de hecho, el 48 % de los niños prefiere regalar artículos hechos a mano.

Fomentar esta creatividad en un mundo impulsado por la IA exige un cambio en la forma en que los adultos ofrecen sus comentarios. Los datos sugieren que los niños se sienten más motivados cuando las familias trabajan en equipo (65 %) o cuando los padres reconocen el esfuerzo invertido en un proyecto (46 %).

Al centrarse en el proceso creativo, en lugar de en la perfección, los padres pueden ayudar a sus hijos a desarrollar aquellas habilidades de carácter humano que la IA no puede replicar con facilidad.

“Cuando priorizamos el esfuerzo, el proceso y la reflexión por encima de los resultados, los niños se sienten más seguros para asumir riesgos creativos”, dijo Cheri Sterman, directora sénior de educación en Crayola. “Tanto las investigaciones como los propios niños nos están indicando el camino hacia una forma más solidaria de fomentar la creatividad en la era de la IA”.