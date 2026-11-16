Ante el descenso de las temperaturas en todo el hemisferio norte, los expertos han revelado cómo mantenerse caliente en casa durante los meses más fríos sin tener que subir la calefacción central.

Mantener los pies calientes

“Mantener los pies calientes desempeña un papel fundamental a la hora de regular la temperatura corporal y la circulación sanguínea, por lo que es necesario cuidarlos”, explica Stephen Hankinson, experto en eficiencia energética de la empresa británica Electric Radiators Direct.

“Usar varias capas de calcetines gruesos y mullidos es una opción obvia pero excelente para mantener los pies calientes. Las pantuflas son perfectas para usar en casa, ya que no solo proporcionan una capa adicional de aislamiento, sino que también ofrecen una mejor sujeción para los pies y evitan posibles resbalones en suelos laminados o de baldosas”, continúa.

También sugiere baños de pies: “Considera remojar tus pies en agua tibia, ya que esto ayudará a mejorar la circulación y a mantenerlos calientes por más tiempo. Pero asegúrate de secarlos bien después, ya que la humedad residual probablemente hará que se enfríen”.

open image in gallery Tener los pies calientes es fundamental para mantener la temperatura corporal ( Alamy/PA )

Vestirse por capas

Usar ropa de abrigo no solo es importante para la comodidad, sino también para el correcto funcionamiento del organismo.

“Para quienes sufren de piel seca, el crudo invierno puede agravar esta condición, por lo que es importante mantener la hidratación usando varias capas de ropa en temperaturas frías”, señala Hankinson, y continúa: “La exposición a temperaturas extremadamente frías durante períodos prolongados conlleva el riesgo de enfermedades potencialmente mortales, como la hipotermia, especialmente si el sistema inmunitario ya está debilitado”.

“Usar varias capas de ropa hechas de materiales aislantes como algodón grueso y lana es fundamental para prevenir cualquier consecuencia negativa para la salud durante el invierno”, añade.

Asimismo, el experto aconseja abrigarse con un pijama grueso y una bata cómoda cuando bajan las temperaturas por las noches.

Sella cualquier corriente de aire

Dedica un tiempo a revisar tus ventanas, puertas y buzones en busca de rendijas por donde pueda escaparse el calor y entrar el aire frío.

open image in gallery Tómate un rato para comprobar si hay huecos en las ventanas, puertas y buzones ( Alamy/PA )

“La cinta aislante para corrientes de aire o incluso un buen burlete tradicional pueden hacer maravillas”, afirma David Walter, director de crecimiento del proveedor de servicios básicos Utility Warehouse. Agrega: “El aislamiento es otro factor clave. Si tu ático o paredes no están bien aislados, básicamente estás pagando para calentar el exterior”.

Cierra las cortinas y las persianas

“Mantener las cortinas cerradas mientras estás fuera ayudará a conservar el calor durante todo el día para cuando regreses a casa”, dice Helen O'Connor, gerente de producto de la empresa 247 Blinds. Prosigue: “Las persianas con revestimiento térmico colocadas dentro del hueco son una excelente solución para evitar las molestas corrientes de aire y mantener el aire caliente dentro”.

“Las cortinas que tocan el suelo también tienen muchas más probabilidades de atrapar el calor e impedir que se escape por las ventanas durante el día”, incorpora.

Extiende una alfombra

“Las habitaciones con suelos de piedra o madera pueden perder mucho calor, pero añadir una alfombra puede marcar la diferencia al crear una capa de resistencia térmica entre el suelo y el resto de la habitación. Esto ayuda a reducir la pérdida de calor y a crear un ambiente más cálido”, señala Walter.

Llena una bolsa de agua caliente

Una bolsa de agua caliente es una forma económica y eficaz de proporcionar calor localizado.

open image in gallery Una bolsa de agua caliente es una forma asequible y eficaz de proporcionar calor en zonas concretas ( Alamy/PA )

“Se pueden colocar en zonas específicas del cuerpo, como los pies o la parte baja de la espalda, para proporcionar un calor reconfortante justo donde más se necesita”, desarrolla Hankinson, y sigue: “Son la solución ideal para añadir una capa extra de calor durante los meses más fríos, ayudándote a mantenerte cómodo y abrigado, a la vez que reduces tu dependencia de la calefacción central”.

Enchufa un calentador eléctrico

open image in gallery Los calefactores eléctricos modernos proporcionan calor al instante en cada habitación ( Alamy/PA )

“Los calefactores eléctricos modernos proporcionan calor instantáneo a habitaciones individuales, lo que los convierte en una excelente opción para lo que se conoce como ‘calefacción por zonas’”, explica Hankinson, y continúa: “La calefacción por zonas te permite controlar la temperatura en áreas específicas de tu hogar, adaptando el confort a tus necesidades”.

“Muchos calefactores eléctricos vienen con termostatos incorporados, lo que permite ajustar temperaturas específicas para cada habitación y garantizar un confort personalizado en toda la casa”, agrega.

Invierte la dirección de tu ventilador de techo

“Los ventiladores de techo reversibles suelen pasar desapercibidos, pero pueden marcar una gran diferencia al hacer circular el aire caliente que sube naturalmente al techo y devolverlo al interior de la vivienda”, detalla Hankinson. Prosigue: “Este sencillo ajuste puede ser especialmente útil en habitaciones grandes o espacios con techos altos, donde el aire caliente tiende a escapar hacia arriba, dejando las zonas inferiores más frescas”.

Consume alimentos y bebidas calientes

“Consumir alimentos y bebidas calientes no solo te hace sentir a gusto por dentro, sino que también ayuda a regular la temperatura corporal. Una taza de té caliente o un buen plato de sopa son una forma reconfortante y práctica de combatir el frío invernal, ya que te mantienen caliente y nutrido a medida que bajan las temperaturas”, concluye Hankinson.

Traducción de Sara Pignatiello