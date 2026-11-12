Lo que los hombres deben saber tras una gran actualización de directrices sobre cáncer de próstata

Los hombres de mediana edad deberían someterse a pruebas de detección periódicas de cáncer de próstata, indicó la Sociedad Estadounidense contra el Cáncer el jueves en un cambio importante de sus directrices.

La detección consiste en un sencillo análisis de sangre, y los hombres con un riesgo promedio de padecer cáncer de próstata deberían hacerse esa prueba de PSA cada dos años entre los 50 y los 69 años, aconsejó la sociedad.

Los hombres con alto riesgo, incluidos los hombres negros y los hombres con un fuerte antecedente familiar de cáncer de próstata, deberían hacerse controles anuales de PSA y comenzar antes, a los 45 años.

La actualización de las directrices del jueves marca un cambio en la manera de pensar sobre los análisis de sangre rutinarios para el antígeno prostático específico (PSA).

Desde 2010, la sociedad contra el cáncer ha recomendado que los hombres con riesgo promedio hablen con sus médicos sobre si deben hacerse pruebas de PSA y con qué frecuencia. Se trata de una proteína producida tanto por células prostáticas normales como cancerosas, lo que significa que un nivel alto podría indicar un tumor, pero también podría deberse a un agrandamiento benigno de la próstata o a un aumento temporal por ejercicio vigoroso.

Detectar el cáncer de próstata a tiempo sin tratar en exceso

El cáncer de próstata tiene una tasa de supervivencia muy alta si se detecta temprano, pero en el pasado se culpó a las pruebas generalizadas de PSA de provocar tratamientos excesivos de tumores de crecimiento lento y pruebas de seguimiento innecesarias en hombres que al final resultaron no tener cáncer.

El consejo actualizado llega tras avances en la comprensión de cómo las pruebas regulares de PSA pueden ayudar a detectar el cáncer de próstata antes que se disemine y se vuelva más difícil de tratar, así como de cómo reducir los posibles daños del cribado, según la sociedad contra el cáncer. Eso incluye medidas como repetir una prueba de PSA para asegurarse de que realmente está alta o añadir una resonancia magnética para ayudar a identificar quién necesita una biopsia, además de vigilar en lugar de tratar de forma agresiva los tumores de bajo riesgo.

Un especialista en cáncer de próstata que no participó en la elaboración de la directriz señaló que el cambio será especialmente útil para los médicos generales, que presentan a los pacientes las pruebas de detección de cáncer pero pueden estar menos familiarizados con sus complejidades.

“Esto ha eliminado la ambigüedad. Básicamente están diciendo: ‘Háganlo’”, afirmó el médico Ash Tewari, quien dirige el Departamento de Urología de la Facultad de Medicina Icahn de Mount Sinai en Nueva York. “Esta directriz sólo hará las cosas más fáciles para los hombres y, con suerte, hará que dentro de 10 años haya más abuelos cenando con su familia”.

Se debe hablar con el médico sobre el riesgo de cáncer de próstata

Aún es necesaria una conversación entre médico y paciente sobre los pros y los contras, subraya la directriz de la sociedad contra el cáncer.

“Queremos encontrar el equilibrio adecuado”, coincidió Tewari. “Los pacientes necesitan entender que su riesgo de cáncer de próstata es diferente”, lo que explica por qué las recomendaciones no son iguales para todos.

¿Qué es un fuerte antecedente familiar? La sociedad contra el cáncer establece que eso significa tener un familiar cercano —padre, hermano o hijo— diagnosticado con cáncer de próstata antes de los 65 años, o varios familiares cercanos diagnosticados a cualquier edad. Eso los coloca en la categoría de alto riesgo para controles anuales de PSA a partir de los 45. Pero si los hombres tienen sólo un familiar cercano con cáncer de próstata diagnosticado después de los 65 años, aun así deberían comenzar el cribado a los 45, pero pueden dejar pasar dos años entre pruebas.

¿Cuánto tiempo debe continuar el cribado? No es para hombres de cualquier edad cuya salud sea tan mala que no se espere que vivan otros 10 años. Para todos los demás, la directriz aconseja hablar con un médico a los 70 años sobre la decisión, al señalar que los beneficios son menos claros. La sociedad contra el cáncer ya no recomienda el cribado a los 75 —aunque reconoce que personas de 75 a 79 años particularmente sanas pueden optar por continuar— y lo desaconseja una vez que los hombres cumplen 80.

El cáncer de próstata es uno de los cánceres más comunes en los hombres. La sociedad contra el cáncer estima que más de 333.000 hombres en Estados Unidos serán diagnosticados con cáncer de próstata en 2026, y que alrededor de 36.000 morirán por esta causa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.