Vapear podría afectar la función pulmonar y dificultar la respiración, según un nuevo estudio

Un estudio sugiere que vapear durante períodos prolongados podría deteriorar la función pulmonar y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias crónicas.

Según datos de la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS), más de cinco millones de personas utilizan cigarrillos electrónicos en el Reino Unido, una práctica cuya popularidad ha crecido con rapidez entre adolescentes y adultos jóvenes. Aunque vapear nicotina no está libre de riesgos, el Servicio Nacional de Salud británico (NHS) señala que es menos perjudicial que fumar cigarrillos convencionales.

Sin embargo, investigadores de la Universidad Internacional de Florida encontraron indicios de que el uso prolongado de cigarrillos electrónicos podría deteriorar la función pulmonar y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una afección que dificulta la respiración y puede reducir la esperanza de vida.

Un estudio sugiere que el uso prolongado de cigarrillos electrónicos podría afectar la función pulmonar, aunque los investigadores advierten que se necesitan más estudios para confirmar los resultados. ( PA Archive )

“A medida que se extiende el uso de cigarrillos electrónicos, es importante evaluar sus efectos a largo plazo sobre la salud”, escribió el doctor Wasim Maziak, autor del estudio publicado en la revista Tobacco Control. “Esta investigación aporta evidencia preliminar de que el uso crónico de estos dispositivos podría provocar cambios persistentes en la función respiratoria”, añadió.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores evaluaron la función pulmonar de 22 usuarios de cigarrillos electrónicos, de entre 21 y 35 años, al inicio del estudio y nuevamente 12 meses después. Los participantes informaron con qué frecuencia vapeaban y se sometieron a pruebas respiratorias tras permanecer al menos 12 horas sin utilizar estos dispositivos.

Las evaluaciones midieron tres indicadores: el volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV1), que representa la cantidad de aire que una persona puede expulsar con fuerza durante el primer segundo de una exhalación; la capacidad vital forzada, que mide el volumen total de aire que puede exhalarse después de una inspiración profunda; y la relación entre ambos valores, utilizada para detectar posibles obstrucciones de las vías respiratorias.

Al repetir las pruebas un año después, los investigadores observaron una reducción significativa del FEV1. También identificaron una tendencia según la cual quienes vapeaban con mayor frecuencia presentaban una disminución más pronunciada de este indicador.

En comparación con quienes vapeaban menos de cuatro veces al día, las personas que lo hacían entre cinco y nueve veces registraron una reducción de 100 mililitros en el FEV1. La disminución fue de 190 mililitros entre quienes vapeaban de 10 a 29 veces al día y de 240 mililitros entre quienes lo hacían 30 veces o más.

No obstante, los propios investigadores reconocieron varias limitaciones importantes, entre ellas el reducido número de participantes y la ausencia de un grupo de comparación integrado por personas que no fumaran ni vapearan. Pese a ello, consideraron que sus resultados aportan indicios sobre una posible relación entre la exposición prolongada a los cigarrillos electrónicos y el deterioro de la función pulmonar en adultos jóvenes, así como una posible asociación entre la frecuencia de uso y la magnitud de ese deterioro.

Especialistas que no participaron en la investigación también pidieron cautela al interpretar los hallazgos. La doctora Katie East, profesora asociada de Salud Pública en la Facultad de Medicina de Brighton y Sussex (BSMS), señaló que se trata de un estudio piloto con apenas 22 participantes y sin grupo de control, lo que dificulta establecer si los cambios observados fueron consecuencia del vapeo.

Además, advirtió que no puede descartarse la influencia del consumo de tabaco convencional, ya que el estudio admitía participantes que hubieran fumado hasta cinco productos de tabaco combustible durante el mes anterior.

East también destacó que, aunque el FEV1 tendió a disminuir a medida que aumentaba la frecuencia de vapeo, esa relación no alcanzó significación estadística. Por lo tanto, los resultados no permiten concluir con suficiente certeza que la magnitud del deterioro pulmonar dependa de cuántas veces se vapea al día. La falta de un grupo de control, agregó, impide atribuir los cambios observados exclusivamente al uso de cigarrillos electrónicos.

Traducción de Leticia Zampedri