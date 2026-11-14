Alerta por sarampión en Sudamérica mientras multitudes se reúnen durante la visita del papa

Mientras millones de católicos se reúnen para ver al papa León XIV en Sudamérica, las autoridades sanitarias están atentas a un visitante de otro tipo: el sarampión.

Los casos ya se están disparando en la región este año y las concentraciones masivas brindan una oportunidad para que uno de los virus más contagiosos del mundo se propague aún más.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y funcionarios de Uruguay, Argentina y Perú se han estado preparando en distintos grados durante meses ante posibles problemas, lo que incluye reforzar campañas de vacunación y aumentar la vigilancia para intentar limitar la propagación.

En Uruguay, donde miles de personas asistieron a una vigilia de oración y a una misa celebrada por el pontífice, se implementó un periodo de monitoreo con vigilancia intensificada en todo el país hasta el 29 de noviembre, tres semanas después de la salida de León del país, según Nataly Rodríguez, directora de epidemiología del Ministerio de Salud de Uruguay. El país también ha tomado medidas para elevar su tasa de vacunación hasta situarla entre las más altas de la región.

“Como medida preventiva, el ministerio viene insistiendo en los esquemas de vacunación con diferentes estrategias para actualizar los esquemas de vacunación”, señaló Rodríguez.

El viaje del 6 al 17 de noviembre al continente, donde vive alrededor del 40% de los 1.400 millones de católicos del mundo, marca un regreso a casa para León, quien, durante dos décadas, ejerció su ministerio en Perú como sacerdote misionero y luego como obispo.

Antes de la visita, la OPS evaluó como “muy alto” el riesgo para la salud pública del sarampión en el contexto de las concentraciones religiosas masivas en Sudamérica. Esto se debe, en parte, a que se ha producido un aumento de casi cinco veces en el número de casos entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

“Estamos viendo niños que no van a la escuela, niños que están siendo hospitalizados”, manifestó Daniel Salas Peraza, jefe de inmunización de la OPS. “Es una situación muy compleja”.

El sarampión es especialmente peligroso para bebés y niños

El sarampión se propaga fácilmente por el aire cuando una persona infectada respira, estornuda o tose. Una persona puede ser contagiosa incluso antes de mostrar síntomas. El virus infecta primero las vías respiratorias y luego se disemina por todo el cuerpo, causando fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos rojos y llorosos, y una erupción cutánea. Afecta con mayor frecuencia a los niños y, aunque por lo general no es mortal, puede llegar a serlo.

La vacuna contra el sarampión es extremadamente eficaz, pero por lo general no se recomienda la primera de dos dosis para los bebés hasta que cumplen su primer año. Para impedir que la enfermedad se propague en una comunidad, y para proteger a los bebés y a otras personas que no pueden vacunarse, al menos el 95% de la población debe estar completamente vacunada con dos dosis.

Hasta 2025, solo Uruguay había alcanzado esa cifra, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Perú llegó al 90% con una dosis y al 82% con dos dosis, mientras que Argentina ha alcanzado apenas el 84% con una dosis y el 55% con ambas dosis.

Las Américas atraviesan un mal año en relación con el sarampión

La OPS informó 57.666 casos confirmados de sarampión en 17 países y territorios de las Américas entre enero y finales de octubre, casi cinco veces la cifra registrada durante el mismo periodo de 2025. Al menos 81 personas han muerto en lo que va del año a causa de la enfermedad.

Con casi 3.000 casos, Perú ha registrado el cuarto mayor número de casos en las Américas, después de Guatemala, México y Estados Unidos.

En las cinco ciudades peruanas que León visitará, que son Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa, se han identificado en total 170 casos de sarampión en lo que va de 2026.

El avance desigual en las vacunaciones hace que muchas personas sean vulnerables

Antes de la visita del papa, Salas Peraza indicó que la OPS había respaldado esfuerzos para fomentar la vacunación en Perú, incluidas iniciativas dirigidas a adolescentes, el despliegue de equipos para fortalecer la capacidad de almacenamiento y distribución de vacunas, y la intensificación de la vacunación a lo largo de la frontera con Brasil.

A finales de octubre, las autoridades llevaron a cabo campañas de vacunación contra el sarampión en las zonas con las tasas más altas de transmisión. Estas incluyeron una dosis para bebés de seis a once meses, así como vacunación para personas de hasta 29 años.

Desde abril y para finales de septiembre, se habían administrado en Perú 1,2 millones de dosis de la vacuna, con más de dos millones de dosis adicionales disponibles.

Aun así, debido a que las tasas de vacunación están muy por debajo del umbral necesario para la protección comunitaria en partes de la región, los expertos afirman que las condiciones están dadas para una mayor propagación.

En Argentina, las autoridades emitieron una advertencia a finales de octubre sobre el alto riesgo vinculado con la visita del papa, tras estimar que esperaban hasta 4 millones de personas en la provincia de Buenos Aires.

Pero el presidente argentino Javier Milei ha recortado drásticamente el presupuesto de salud de Argentina, desmantelando organismos encargados de planificar, financiar y dar seguimiento a las campañas de inmunización. Los recortes coincidieron con un brote de sarampión que, en abril de 2025, provocó la primera muerte por esa enfermedad en Argentina en dos décadas, y algunas personas temen que los esfuerzos no estén a la altura.

Marcela López Yunes, médica y especialista en enfermedades infecciosas pediátricas, dijo que no había visto lo que consideraba una comunicación pública suficiente para fomentar la vacunación. “Falta un poco fortalecer o darles la relevancia y la importancia que necesitan estas enfermedades como el sarampión.”, expresó.

Un portavoz del Ministerio de Salud de Argentina dijo que, si bien el gobierno federal está a cargo de comprar y distribuir las vacunas, las provincias se encargan de administrarlas a sus poblaciones. También indicó que hay un anuncio de servicio público en curso donde se habla de la importancia de la vacunación en general.

En Argentina, León criticó las medidas de austeridad de Milei el domingo, al insistir en que los líderes políticos deben poner a las personas, y no a la economía, en primer lugar.

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Los periodistas de The Associated Press Ramiro Barreiro en Montevideo, Uruguay, y Franklin Briceño en Lima, Perú, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.