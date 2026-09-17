La guerra con Irán impulsa políticas de energía limpia, pero las emisiones globales no ceden

La guerra con Irán ha hecho que los países adopten fuentes de energía renovable y tomen medidas para usar menos energéticos, pero esto no es suficiente para ayudar a abordar el cambio climático.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra en febrero, algunos defensores de las energías renovables opinaron que el conflicto podría impulsar una transición verde, ya que los precios del petróleo y el gas se dispararon. Hasta ahora, más de 30 gobiernos han promulgado políticas para alejarse de los combustibles fósiles o mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, al mismo tiempo, las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron ligeramente y las inversiones en energía limpia cayeron en comparación con el mismo periodo del año pasado.

The Associated Press habló con una docena de expertos que señalaron que, aunque la guerra con Irán parece estar ayudando a la adopción de la energía limpia, el mundo sigue dependiendo en gran medida de los combustibles fósiles. Indicaron que hará falta más tiempo para que las nuevas políticas muestren resultados.

“Actualmente, los gobiernos oscilan entre reconocer la importancia de la energía limpia y, al mismo tiempo, seguir apoyando la expansión de los combustibles fósiles”, escribió en un correo electrónico Pauline Heinrichs, profesora de estudios sobre la guerra en el King’s College London. “Vemos cómo interactúan un mundo viejo y uno nuevo que se contradicen entre sí”.

Se ha producido un aumento de las instalaciones solares en el Reino Unido. El gobierno también considera la posibilidad de ampliar la producción de gas natural. En Asia, donde existe una enorme demanda de energía solar y vehículos eléctricos, Indonesia está en proceso de sustituir algunas centrales eléctricas diésel por energía solar, al tiempo que también redobla su apuesta por el carbón para las industrias pesadas.

La inversión en energías limpias perdió impulso a escala mundial, pero la historia difiere según la región

La inversión global en el despliegue de energía eólica y solar cayó en la primera mitad de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado, tras varios años de crecimiento, según el Clean Investment Monitor del Rhodium Group. China representó la mayor parte de la caída global. En Estados Unidos, Europa e India, donde las economías están más expuestas a los precios del gas y el petróleo, la inversión solar creció y la eólica se mantuvo estable o aumentó, afirmó Hannah Pitt, directora en Rhodium.

En febrero, Rob Jackson, climatólogo de la Universidad de Stanford dijo que era “simplemente un pensamiento ilusorio” creer que la nueva guerra aumentaría el apoyo a las energías renovables nacionales frente a los combustibles fósiles importados, a menos que resultara ser un conflicto sostenido.

Seis meses después, Jackson comentó que no preveía que los precios del petróleo se mantuvieran durante tanto tiempo por encima de 90 o 100 dólares por barril. Si decenas de países promueven incentivos para vehículos eléctricos, infraestructura de carga y la electrificación en general, eso puede ayudar en la lucha contra el cambio climático, añadió. Pero solo si esas acciones se mantienen.

“Necesitamos mantener esa acción durante años, incluso décadas, para lograr un impacto en el problema climático”, expresó Jackson el lunes.

La contaminación ambiental aumentó marginalmente

Hasta el 9 de septiembre, 33 gobiernos habían adoptado políticas para pasar de los combustibles fósiles a la electricidad o mejorar la eficiencia energética en respuesta al conflicto en Oriente Medio, según la Agencia Internacional de la Energía. Esto incluye apoyar la adopción de vehículos eléctricos, promover la energía renovable, sustituir calderas de gas por bombas de calor eléctricas y reacondicionar viviendas y empresas para usar menos energía. Holanda, España y Reino Unido ya llevan a cabo todo lo que figura en esa lista.

China trabaja para que la industria pesada sea más eficiente energéticamente e impulsa la electrificación de los vehículos pesados. India e Indonesia han comenzado a adoptar las estufas eléctricas para reemplazar el gas licuado de petróleo importado como combustible para cocinar. Laos suspendió las importaciones de autos de gasolina y diésel durante 2026 para impulsar los vehículos eléctricos.

Estos esfuerzos aún no han movido la aguja. Incentivar la compra de vehículos eléctricos o fomentar la eficiencia energética requiere tiempo y escala, según investigadores de la base de datos de emisiones Climate TRACE.

Al mismo tiempo, muchos gobiernos están recortando los impuestos a los combustibles. Eso brinda un alivio inmediato a los consumidores, pero desincentiva el cambio a vehículos eléctricos. Además, la propia guerra disparará las emisiones.

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero aumentaron un 0,2% en la primera mitad de 2026, en comparación con la primera mitad de 2025, según Climate TRACE. Aunque las emisiones del transporte por carretera se incrementaron, la organización encontró que las emisiones del sector eléctrico disminuyeron, pese a la preocupación de que las alteraciones en los mercados de petróleo y gas obligaran a los países a usar más carbón para generar electricidad. Las emisiones del transporte marítimo también disminuyeron, probablemente debido al cierre del estrecho de Ormuz.

Los países que importan combustibles fósiles pagan facturas más altas

Sin embargo, esas facturas habrían sido aún más elevadas de no ser por la energía limpia incorporada desde 2020.

Los importadores de combustibles fósiles han pagado precios 330.000 millones de dólares más altos en comparación con las expectativas del mercado previas a la guerra, lo que lo convierte en el mayor impacto de precios sostenido desde la Guerra del Golfo de 1990, según una investigación del Centre for Research on Energy and Clean Air. La Unión Europea, China e India fueron quienes más pagaron.

Se calcula que los países que invirtieron en energía limpia tras crisis energéticas anteriores ahorraron alrededor de 36.000 millones de dólares en importaciones de combustibles fósiles durante los primeros cinco meses del conflicto, de acuerdo con la investigación. China y Japón fueron los que más ahorraron, seguidos por España, Francia, Italia, Holanda, Brasil e India.

Los gobiernos tratan de protegerse de la volatilidad geopolítica y de la inestabilidad de los precios de los combustibles, dijo Caspian Conran, economista principal de la consultora global Baringa. China sabe que puede apoyarse en el carbón y que a Estados Unidos no se le agotará el gas natural doméstico, señaló. Los políticos europeos sienten la mayor urgencia por adoptar nuevas políticas energéticas porque su producción de combustibles fósiles es limitada, afirmó Conran, quien reside en Londres.

“Simplemente no tenemos opción”, sostuvo.

Es muy pronto para decir si la guerra producirá una ganancia neta para las energías renovables o para los combustibles fósiles

En este punto, la señal sería pequeña y existen muchas otras variaciones en el sistema, según Michael Oppenheimer, profesor de clima y asuntos internacionales en Princeton.

“Sin embargo, una cosa está clara. Cuando comenzaron los problemas, mucha gente dijo que habría una carrera hacia otras fuentes de combustibles fósiles, disponibles de inmediato, para reemplazar el petróleo del golfo Pérsico y compensar el aumento de precios, lo que presumiblemente enterraría cualquier ganancia en energía libre de carbono”, escribió en un correo electrónico. “En cambio, en este momento, parece que los acontecimientos podrían terminar dando una victoria neta a las energías renovables”.

Samantha Gross, investigadora de la Brookings Institution, dijo que la guerra está cambiando la manera en que la gente piensa sobre la transición para dejar atrás los combustibles fósiles: ya no es solo por el clima, sino una estrategia de seguridad energética.

“Eso amplía el atractivo”, afirmó. “Incluye no solo a las personas preocupadas por el lado ecológico, sino a las personas preocupadas por la seguridad pura y dura”.

El presidente Donald Trump aleja a Estados Unidos de las energías renovables. La guerra subraya los riesgos de su implacable enfoque en los combustibles fósiles.

“El gobierno de Trump se ha centrado mucho en los combustibles fósiles, pero desde que iniciaron este conflicto, hay que preguntarse: ¿esto es bueno para los combustibles fósiles? Y, en resumen, realmente creo que no”, dijo Gross. “Porque los precios altos y la incertidumbre provocados por esta guerra ayudan a impulsar a otros países a alejarse de los combustibles fósiles”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.