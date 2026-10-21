Descubren que la forma en que tomas el té tiene un impacto en tu salud

Según un nuevo estudio, tomar té es beneficioso para la salud del corazón, y la temperatura a la que se consume puede influir en la salud.

Investigadores chinos que estudiaron el consumo de té y el riesgo de enfermedades vasculares (EV) en 485.934 personas, encontraron una reducción del 11 % en el riesgo entre los bebedores habituales. Las EV incluyen enfermedades cardíacas, cerebrovasculares, pulmonares y arteriales periféricas.

Durante un seguimiento típico de nueve años, se registraron 14.863 casos de EV.

Los resultados mostraron que el té de intensidad moderada se asociaba con un menor riesgo, aunque el té muy caliente podría estar relacionado con una mayor probabilidad de padecer de una enfermedad vascular. El menor riesgo se observó con un consumo de entre seis y ocho tazas diarias entre los bebedores de té semanales, que consumían un promedio de 2,78 tazas al día.

Los expertos del Reino Unido reconocieron el estudio, pero señalaron que es necesario seguir investigando antes de establecer recomendaciones óptimas de ingesta.

Además, el consumo de té, combinado con no fumar y hacer ejercicio, se asoció con el menor riesgo.

La temperatura a la que te tomas el té también puede afectar a tu salud ( Alamy/PA )

Dell Stanford, dietista sénior de la Fundación Británica para el Corazón, afirmó: “Las personas que bebían té con regularidad en este estudio tenían un riesgo relativo de enfermedad vascular un 11 % menor, lo que se suma a la evidencia que vincula el consumo de té con una mejor salud cardiovascular”.

“Pero esto no prueba que una taza de té diaria proteja el corazón. Se trató de un estudio observacional, por lo que otras diferencias en la dieta y el estilo de vida de las personas podrían ayudar a explicar los resultados”, advirtió.

“Si bien el menor riesgo estimado se observó con alrededor de seis a ocho tazas al día, no deberíamos considerar esa cantidad como una recomendación. El consumo de té se midió solo una vez, el tamaño de la taza no estaba estandarizado y el estudio no puede demostrar que beber más té haya causado un menor riesgo”, continuó.

“Es importante destacar que los resultados señalan el papel más amplio que desempeñan los hábitos de vida saludables. El menor riesgo se observó entre las personas que además de beber té, no fumaban y eran físicamente activas”, expresó.

“No existe un solo alimento o bebida que transforme la salud de nuestro corazón; nuestra dieta y estilo de vida en general son mucho más importantes”, añadió.

“Por último, dado que esta investigación se llevó a cabo en China, necesitamos más pruebas antes de asumir que los resultados se aplican de la misma manera a la población del Reino Unido”, concluyó.

El estudio fue publicado en la revista Journal of Internal Medicine.

Traducción de Sara Pignatiello