Consumo de alimentos ultraprocesados aumentaría en un 58 % el riesgo de desarrollar demencia

Un nuevo y alarmante estudio realizado por investigadores de la Escuela de Salud Pública TH Chan de Harvard revela que las personas que consumen más de un kilo de alimentos ultraprocesados, como salchichas y galletas, al día, tienen un 58 % más de riesgo de desarrollar demencia y un 46 % más de riesgo de sufrir deterioro cognitivo.

La demencia ha sido durante mucho tiempo un problema grave en EE. UU., y se prevé que empeore en los próximos años. Esta enfermedad crónica afecta la memoria, la personalidad y el comportamiento de las personas, causando estragos tanto en las vidas de los pacientes como en las de sus seres queridos.

Actualmente, más de 7,2 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer, que es la forma más común de demencia. Esa cifra podría acercarse a los 13 millones para 2050, según la Asociación de Alzheimer.

Los hallazgos podrían ayudar a explicar cómo EE. UU. llegó a esta situación y a orientar las futuras medidas que los expertos recomiendan para revertir el rumbo.

Según el Instituto Nacional de Salud de EE. UU., alrededor del 70 % de la dieta estadounidense se ha vuelto ultraprocesada en el último medio siglo, debido a que las empresas modificaron el sabor, el color y la vida útil de sus productos. Investigadores de la Universidad de Kansas afirman que estos productos fueron diseñados para ser más apetecibles para los consumidores, con combinaciones tentadoras de sales, grasas y azúcares.

open image in gallery Una dieta rica en alimentos ultraprocesados, como las carnes ahumadas, se asocia a un mayor riesgo de desarrollar demencia y deterioro cognitivo, según revela un nuevo estudio realizado por investigadores de Harvard. Estos hallazgos se suman a años de estudios previos que han puesto de manifiesto efectos nocivos para la salud similares y generalizados ( Getty Images )

Desde entonces, años de investigación han revelado los perjuicios de estos alimentos, incluidos efectos negativos similares en la salud cerebral, el corazón, el sistema inmunitario y otros sistemas del cuerpo.

No solo los que comen estos productos en abundancia están en riesgo.

Incluso un consumo moderado resultó problemático para el cerebro, según reveló el nuevo estudio. Esto equivale a aproximadamente medio kilo o menos.

“El simple hecho de decir: ‘Bueno, no obtengo todas mis calorías de alimentos ultraprocesados, así que estoy a salvo’, demuestra que puede que no exista un nivel seguro”, declaró Cindy Leung, profesora asociada de nutrición en salud pública, al periódico The Wall Street Journal.

Los investigadores analizaron la salud de más de 5.300 adultos mayores durante casi una década. Los participantes provenían del Estudio de Salud y Jubilación de la Universidad de Michigan, que incluye datos de salud recopilados de aproximadamente 20.000 estadounidenses y cuenta con el apoyo del NIA (Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de EE. UU.).

Se hicieron preguntas a los participantes sobre su ingesta de alimentos, así como sobre el tabaquismo, el consumo de alcohol, el nivel de actividad física y otros factores que afectan la salud cerebral y la salud en general.

La comparación de los datos reveló que las personas que consumían carnes procesadas, como el tocino y el jamón rebanado, presentaban el mayor riesgo de demencia y deterioro cognitivo.

Sin embargo, dado que los datos del estudio se basan en autoinformes, los investigadores afirman que no pueden demostrar que los alimentos ultraprocesados sean la causa de la demencia y el deterioro cognitivo.

Sin embargo, los alimentos ultraprocesados también están relacionados con factores de riesgo de demencia, como la obesidad, alteraciones intestinales y enfermedades cardiovasculares.

open image in gallery Gran parte de la dieta estadounidense se compone actualmente de alimentos ultraprocesados. Sin embargo, estudios anteriores indican que una sola ración podría aumentar el riesgo de demencia ( AFP via Getty Images )

“[Los alimentos ultraprocesados] se han asociado con cambios negativos en el sistema endocrino y la microbiota intestinal, y estos podrían provocar consecuencias neurológicas negativas”, declaró a CNN en abril Barbara Cardoso, profesora titular de nutrición, dietética y alimentación en la Universidad Monash de Australia.

“Además, [estos factores] se han relacionado con factores de riesgo cardiovascular conocidos para la demencia, como la diabetes, la hipertensión, la obesidad y el colesterol LDL alto, y como tales podrían afectar indirectamente la salud cognitiva”, dijo.

Cardoso trabajó en un estudio que demostraba que consumir incluso una sola porción de alimentos ultraprocesados al día podía aumentar el riesgo de demencia.

Su investigación se basó en una investigación de mayo de 2025 de la Universidad Virginia Tech que reveló que las personas que consumían al menos una porción de carne ultraprocesada al día presentaban un aumento del 17 % en problemas cognitivos. Quienes bebían una porción de refresco con alto contenido de azúcar experimentaban un aumento del 6 % en el deterioro cognitivo.

Afortunadamente, los expertos afirman que las personas pueden reducir su riesgo evitando los alimentos ultraprocesados.

Según un estudio de Harvard, las personas que consumían alimentos mínimamente procesados, como frutas y verduras, tenían un 41 % menos de riesgo de padecer demencia en comparación con las demás.

“Hay cosas que se pueden cambiar”, dijo Brenda Davy, profesora de nutrición humana, alimentos y ejercicio en la universidad, en un comunicado. Añadió: “Se trata de moderación y de ser razonables y equilibrados en nuestras elecciones alimentarias”.

Traducción de Sara Pignatiello