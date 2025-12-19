Erika Kirk, directora ejecutiva de Turning Point USA y viuda del influyente activista conservador Charlie Kirk, expresó públicamente su respaldo al vicepresidente J. D. Vance como candidato presidencial para 2028.

Durante su discurso en la conferencia Americafest, organizada por TPUSA el jueves, Kirk encendió al público con una declaración cargada de emoción: “Vamos a lograr que el amigo de mi esposo, J. D. Vance, sea elegido como el presidente número 48 de la forma más contundente posible”.

Aunque Vance no anunció su intención de postularse, varios sondeos lo ubican como el favorito dentro del Partido Republicano para las próximas elecciones. El apoyo explícito de TPUSA —una de las organizaciones conservadoras más influyentes entre los votantes jóvenes— podría consolidar aún más su posición dentro del movimiento.

Vance y Charlie Kirk mantuvieron una estrecha amistad desde 2017, y el vicepresidente reconoció que Kirk desempeñó un papel clave en la formación de su carrera política.

“Charlie Kirk fue un verdadero amigo”, escribió Vance en un mensaje de homenaje tras el asesinato del activista conservador en Utah, el 10 de septiembre. “Gran parte de los logros que alcanzó esta administración se debe directamente a la capacidad de Charlie para organizar y convocar”.

open image in gallery Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk y actual directora de Turning Point USA, respaldó al vicepresidente J. D. Vance como candidato presidencial para 2028 ( Getty Images )

Durante un evento de TPUSA en octubre, Erika Kirk afirmó que “nadie reemplazará jamás” a su esposo fallecido, aunque agregó que ve “algunas similitudes” entre él y Vance. Cuando el vicepresidente subió al escenario junto a ella, ambos se abrazaron, lo que desató rumores en redes sociales sobre la naturaleza de su relación.

Más tarde, Kirk abordó el episodio en un pódcast conducido por Megyn Kelly, quien comentó que algunas personas “llevaron la situación a los lugares más extraños” tras el abrazo.

“Cualquier persona a la que abrazo, a la que toco la parte posterior de la cabeza cuando la abrazo, siempre le digo: ‘Que Dios te bendiga’”, explicó Kirk en el programa. Añadió que, si alguien “quiere sacar eso de contexto”, puede “hacerlo sin problema”.

Vance tiene previsto hablar el domingo en la conferencia Americafest, que se espera reúna a más de 30.000 asistentes.

open image in gallery Kirk abrazó a Vance durante un acto de Turning Point USA en Mississippi en octubre. ( POOL/AFP via Getty Images )

open image in gallery Kirk se reunió con Trump en la Casa Blanca en noviembre para la ceremonia de toma de posesión del recién nombrado embajador en la India. ( AFP via Getty Images )

El respaldo de Kirk al vicepresidente se produce en medio de un período de disputas internas dentro del movimiento MAGA por el asesinato y el legado de su esposo, tensiones que quedaron en evidencia durante la conferencia.

Al hablar en Americafest el jueves, el comentarista conservador Ben Shapiro acusó a algunos influenciadores MAGA de dar espacio a voces extremistas que difundieron teorías conspirativas sobre la muerte de Charlie Kirk. En ese contexto, apuntó directamente contra Tucker Carlson, a quien acusó de sembrar dudas infundadas sobre la investigación oficial.

“El movimiento conservador está en peligro por charlatanes que dicen hablar en nombre de los principios, pero en realidad promueven el conspiracionismo y la deshonestidad”, afirmó Shapiro.

Carlson, quien conduce un programa en línea de gran audiencia, subió al escenario poco después. Allí sostuvo que los líderes republicanos deben resistir la tendencia a “desplataformar y condenar”, y aseguró que la prisa por marginar a quienes son acusados de intolerancia es la “principal razón” por la que votó por Donald Trump.

Carlson, que expresó su apoyo a Vance, añadió que participa en una “guerra indirecta” por el futuro del movimiento conservador.

Una ausencia destacada fue la de Candace Owens, una influyente figura del entorno MAGA. La conductora de pódcast promovió de forma reiterada teorías conspirativas sobre la muerte de Charlie Kirk y acusó a Erika Kirk de padecer el “síndrome Meghan Markle”, al sugerir que busca atención pública o privacidad según le convenga.

Esta semana, Candace Owens reveló que mantuvo una reunión de cuatro horas y media con Erika Kirk, a la que calificó como “extremadamente productiva”. Según Owens, el encuentro sirvió para aliviar las tensiones recientes entre ambas figuras del conservadurismo estadounidense. Por su parte, Kirk también describió la reunión en los mismos términos.

El jueves, Erika Kirk se burló públicamente de varias teorías conspirativas que han surgido en torno al asesinato de su esposo, incluyendo una impulsada por Candace Owens, quien afirmó que aviones egipcios la estaban siguiendo.

“Tenemos representación de 25 países”, dijo Kirk frente a una multitud de simpatizantes durante un evento. “Pero no se preocupen, Egipto no está en la lista”.

Traducción de Leticia Zampedri