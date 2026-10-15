El Niño golpea a Argentina: cierran las Cataratas del Iguazú por el aumento extremo del caudal del río

Argentina cerró temporalmente el acceso turístico a las Cataratas del Iguazú debido a las intensas lluvias asociadas con el fenómeno climático de El Niño, que provocaron una fuerte crecida del río.

El lunes, las autoridades del Parque Nacional Iguazú restringieron el acceso a las cataratas después de que el caudal del río superara los 12.000 metros cúbicos por segundo, más de seis veces su promedio habitual, de entre 1.500 y 1.800 metros cúbicos por segundo.

“Se están aplicando restricciones temporales a la circulación de personas y al acceso a las áreas de uso público”, informó el Parque Nacional Iguazú en un comunicado enviado el lunes al Buenos Aires Times.

Por su parte, el director del parque, José María Hervás, explicó que el cierre era una “medida de precaución”, ya que “sigue lloviendo” y no disminuye el volumen de agua liberado por las represas ubicadas río arriba, según el periódico argentino.

Las Cataratas del Iguazú, situadas en la frontera entre Argentina y Brasil, conforman el sistema de cascadas más grande del mundo. Según The Guardian, estaba previsto que el acceso turístico se reabriera el martes, a medida que el caudal del río disminuyera gradualmente.

No es la primera vez que las lluvias obligan a tomar esta medida, ya que el sector argentino del parque también tuvo que cerrar temporalmente en 2023 y 2024 debido a inundaciones asociadas con otro episodio de El Niño.

Este fenómeno climático, que se origina en el océano Pacífico ecuatorial, altera los patrones de precipitaciones en distintas regiones del mundo y puede provocar lluvias más intensas de lo habitual.

En septiembre, el Parque Nacional Iguazú advirtió que El Niño aumenta la probabilidad de condiciones más húmedas y variables en algunas zonas del sur de Sudamérica. Sin embargo, aclaró que esto “no significa” que las Cataratas del Iguazú vayan a permanecer inundadas o cerradas durante todo el período 2026-2027.

“Para los viajeros, la recomendación práctica es mantener la flexibilidad: estar atentos a los avisos oficiales del parque, disponer de tiempo adicional y tener en cuenta que los paseos en barco y el acceso a las pasarelas expuestas dependen de las condiciones meteorológicas”, señaló el organismo.

Por otra parte, el circuito de la Garganta del Diablo, del lado argentino, permanece cerrado desde el 3 de agosto de 2026, aunque el resto del parque continúa abierto a los visitantes.

En agosto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Argentina también advirtió sobre los efectos de El Niño y explicó que, durante la fase cálida de este fenómeno, aumenta la probabilidad de precipitaciones “superiores a lo normal” en la región del Litoral, con episodios más frecuentes de lluvias intensas.

“En este contexto, es muy importante reforzar la capacidad de anticipar fenómenos meteorológicos de alto impacto: tormentas severas, granizo, fuertes ráfagas de viento y acumulaciones significativas de lluvia en apenas unas horas”, agregó el organismo.

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Traducción de Leticia Zampedri