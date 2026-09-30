¿Volverán a aumentar las tasas de natalidad? Investigadores creen que el descenso mundial podría ser persistente

No es ningún secreto: las tasas de natalidad están disminuyendo en todo el mundo.

La tendencia se mantiene desde hace décadas y responde a una combinación de factores: la caída de la mortalidad infantil, un mayor acceso a los anticonceptivos, el aumento del costo de criar a un hijo, el mayor acceso de las mujeres a la educación, el descenso de los matrimonios y la sucesión de múltiples crisis.

Pero ¿hasta qué punto pueden seguir cayendo?

Un nuevo análisis de décadas de datos, realizado por investigadores de la Universidad de Texas en Austin y Hunter College, en Nueva York, sugiere que el descenso podría continuar.

“Demostramos que no existen pruebas sólidas de un repunte sistemático de la fecundidad ni de un punto de equilibrio estable en ninguno de los niveles que suelen darse por sentados. Por el contrario, donde y cuando la fecundidad disminuye, tiende a seguir bajando”, escribieron los autores este mes en un documento de trabajo publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos (NBER).

open image in gallery Las tasas de natalidad llevan años en descenso en todo el mundo y un nuevo análisis revela que la tendencia podría continuar ( AFP via Getty Images )

El patrón se repitió en distintas fuentes de información, entre ellas los datos de Naciones Unidas sobre las tasas globales de fecundidad, la base de datos Human Fertility Database y registros regionales y locales de Japón, India y Estados Unidos.

Los resultados del estudio, que todavía no fue revisado por pares, sugieren que frenar el descenso de la fecundidad implicaría apartarse de las tendencias observadas hasta ahora. Sin embargo, los propios autores advierten que aún no existen datos suficientes para “sacar conclusiones firmes”.

Los investigadores señalaron que algunas proyecciones demográficas anteriores partieron del supuesto de que las tasas de fecundidad acabarían por recuperarse y estabilizarse. A su juicio, esas previsiones deben entenderse como hipótesis y no como resultados respaldados por una tendencia comprobada.

“Conciliamos estos resultados con investigaciones anteriores que documentaron repuntes de la fecundidad en algunos países con tasas bajas a principios de la década de 2000”, explicaron. “Nuestros hallazgos ofrecen una base empírica para reconsiderar los supuestos de equilibrio y recuperación incorporados en proyecciones demográficas de uso generalizado”.

No obstante, los autores reconocieron que futuras investigaciones podrían identificar factores que su análisis no contempló.

open image in gallery La dinámica demográfica de Estados Unidos ya cambió, con una caída de casi una cuarta parte en el número de nacimientos durante las últimas dos décadas ( AFP via Getty Images )

Sea cual sea el rumbo futuro, la dinámica demográfica de Estados Unidos ya cambió.

Por un lado, la población envejece. La Oficina del Censo estima que los adultos mayores representarán el 23,4 % de la población para 2060, mientras que el número de nacimientos cayó casi una cuarta parte desde 2007, según datos federales.

Además, las muertes ya superan a los nacimientos en más de la mitad de los estados, de acuerdo con la Oficina del Censo.

Al mismo tiempo, el crecimiento demográfico se desaceleró de forma drástica, en gran medida por la reducción de la inmigración. Entre julio de 2024 y julio de 2025, la población aumentó apenas un 0,5 %, según informó la agencia en enero.

Si estas tendencias se mantienen, la población de Estados Unidos podría incluso comenzar a disminuir en el futuro.

Todavía no está claro qué consecuencias tendría ese escenario para los estadounidenses. Sin embargo, las políticas migratorias podrían influir de forma decisiva en la evolución demográfica, según Qian Cai, directora del Grupo de Investigación Demográfica del Centro Weldon Cooper para el Servicio Público de la Universidad de Virginia.

“A menos que la inmigración aumente de manera sustancial durante las próximas dos décadas, se espera que el crecimiento de la población estadounidense siga siendo mucho más lento que en el pasado y se mantenga en niveles históricamente bajos”, afirmó Cai en julio.

Traducción de Leticia Zampedri