Kelly Clarkson está peleando con una tienda de la ciudad de Nueva York, EE. UU., por un juguete autómata con forma de pájaro llamado Molly. Sí, en serio.

Durante el fin de semana, la cantante de ‘Breakaway’ (44), compartió en una publicación en X con sus ocho millones de seguidores que había visitado la tienda de juegos Art of Play en Brooklyn e interactuado con un vendedor “grosero”, una experiencia que comparó con una famosa escena de Mujer bonita.

“Conduje hasta Brooklyn para ver esta tienda que me pareció genial y tenía algunas cosas en mente para comprar, pero me miraron como si no pudiera pagarlo y me dijeron que podían encontrarme algo similar”, escribió en la publicación, y añadió: “¡Vaya, amigo! Eres un idiota y acabas de perder una gran venta. Pero si les gusta que los traten como al personaje de Julia Roberts en Mujer bonita, deberían ir a Art of Play en Brooklyn”.

Tras las críticas, los seguidores de Clarkson comenzaron a atacar a la tienda —descrita en su sitio web como una “colección única de artículos para el hogar, rompecabezas, juegos, juguetes y libros” que inauguró su tienda insignia en 2024— en comentarios y reseñas en redes sociales. La reacción negativa llevó a la tienda a desmentir la versión de la también expresentadora de televisión en una extensa publicación de Instagram.

“Ayer, Kelly Clarkson nos visitó en Brooklyn y preguntó por ‘Molly’, un pájaro autómata único que canta y baila y que tiene un papel importante en los espectáculos de magia que organizamos aquí”, compartió la cuenta de la tienda en una publicación de Instagram el domingo. Continuó: “Molly está fijada a la pared y no está a la venta. Sin embargo, la experiencia negativa que Kelly describió en Twitter resonará con cualquiera que se haya sentido alguna vez juzgado en una tienda”.

Kelly Clarkson contó que le habían dicho, en un tono condescendiente, que el pájaro costaba 15.000 dólares ( Getty/Instagram )

El comunicado continuaba diciendo que todos los visitantes eran bienvenidos en la tienda, y agregaba: “Imaginen nuestra sorpresa cuando nuestro pequeño negocio local fue atacado repentinamente por 8 millones de personas que nunca han visitado nuestra tienda. Ha sido una experiencia surrealista ser el centro de una indignación tan generalizada después de que una celebridad nos mencionara una vez”.

Aunque la tienda compartió varios mensajes de elogio de clientes, su comunicado generó especulaciones, ya que los usuarios de las redes sociales señalaron que las fotos del ave muestran una etiqueta junto al artículo que parece indicar un precio de 15.000 dólares.

Clarkson, quien recibió críticas por usar su famosa plataforma para su reseña negativa inicial, luego redobló la apuesta y llamó a la cuenta de la tienda “mentirosa” en una publicación compartida en X, así como en su historia de Instagram.

“Genial, genial. Claro, no estaba a la venta”, escribió el domingo por la noche, y siguió: “Esa es la versión que Art of Play va a adoptar; así que toda la conversación que tuvimos cuando te pregunté si estaba a la venta mientras señalaba la etiqueta de precio colgada en la pared con el título ‘Pájaro Cantor’ nunca ocurrió, ya que me miraste con desdén y dijiste con tono condescendiente: ‘Sí, está a la venta, pero cuesta $15.000, así que si quieres que te busque algo similar, puedo hacerlo’. Todo eso nunca sucedió y ahora no está a la venta”.

Clarkson prosiguió: “Así que no solo eres grosero, sino también un mentiroso. Entendido. Y por cierto, obviamente apoyo a los pequeños negocios porque literalmente estaba en un pequeño negocio tratando de comprar cosas. Me encantan los pequeños negocios y sé que son importantes y siempre los apoyo, pero no tienes carta blanca para hacer sentir inferior a la gente en tu tienda solo porque seas un pequeño negocio”.

“No es tan difícil ser amable. Nunca critico a la gente, pero tú, amigo mío, fuiste una excepción. Tu tienda es genial. Desafortunadamente, tú no lo eres”, concluyó.

En respuesta, Art of Play compartió otra publicación aclarando que Clarkson solo había pasado cinco minutos en la tienda y que había preguntado “por [la] marioneta de pájaro mecánica llamada Molly”.

“Le explicamos que, si bien Molly está fijada permanentemente a la pared y funciona como mascota de facto de nuestra tienda, un autómata casi idéntico pertenece al creador de las máquinas, un brillante artista llamado Bliss Kolb, que vive en Seattle”, declararon, y añadieron: “Nos dijo que estaría dispuesto a vendernos la gemela de Molly por $15.000. Le explicamos todo esto a Kelly Clarkson”.

La cuenta de la tienda afirmó que los dependientes se habían ofrecido a mostrarle a Clarkson otro pájaro cantor que costaba $2.000 y que había sido fabricado por un taller de relojería tradicional en Alemania, pero “ella no se quedó el tiempo suficiente para verlo”.

“Nos hemos puesto en contacto directamente con Kelly para intentar aclarar la situación. Le deseamos lo mejor y esperamos que algún día todos podamos reírnos de este malentendido”, finalizó la cuenta.

The Independent se ha puesto en contacto con Clarkson y con la tienda para obtener más comentarios.

Traducción de Sara Pignatiello