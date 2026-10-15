Restaurante de barbacoa de actor de ‘Breaking Bad’ se declara en bancarrota

Un actor de Breaking Bad se ha declarado en bancarrota para ayudar a salvar el histórico restaurante californiano del que es propietario.

Dean Norris y su esposa, Bridget, se declararon en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos para el Swing Inn Cafe el 25 de septiembre a través de su entidad comercial, Main Street Eataery LLC, según documentos judiciales revisados por el medio comunitario Patch. La solicitud enumera casi 1,8 millones de dólares en pasivos y tan solo $147.810 en activos.

Norris (63), quien interpretó al agente de la DEA Hank Schrader en el exitoso drama criminal protagonizado por Bryan Cranston, y su esposa abogada, Bridget, se hicieron cargo del restaurante de 99 años de antigüedad en Temecula, California, EE. UU., en agosto de 2022. Transformaron el restaurante tradicional en un local de barbacoa que también sirve desayunos, con la esperanza de retribuir a la ciudad que había sido su hogar durante más de 20 años.

La presentación de la solicitud de quiebra no implica necesariamente el cierre definitivo del restaurante. El Capítulo 11 permite a las empresas reestructurar sus deudas sin dejar de operar.

open image in gallery Dean Norris, protagonista de ‘Breaking Bad’, y su esposa, Bridget, que se hicieron cargo del histórico restaurante Swing Inn Cafe de Temecula en 2022, solicitaron el 25 de septiembre la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de EE. UU. a través de su sociedad, Main Street Eeeatery LLC ( Google Maps )

Según informa el periódico The US Sun, la solicitud de quiebra detalla una deuda garantizada de $1,57 millones con Byline Bank, lo que la convierte en la mayor obligación declarada del restaurante. La empresa también citó una estructura de préstamo abusiva como motivo para acogerse a la protección por bancarrota.

El restaurante tiene una historia que se remonta a casi un siglo. Abrió sus puertas en 1927 con el nombre Mother's Cafe y cambió de denominación varias veces a lo largo de las décadas antes de convertirse en Swing Inn Cafe. Sigue siendo un lugar emblemático en el casco antiguo de Temecula, atrayendo a fans que esperan conocer a Norris, quien, según las redes sociales del restaurante, lo visita con frecuencia.

Los problemas financieros llegan en un momento en que Norris también lamenta la muerte de su excompañero de reparto en Breaking Bad, RJ Mitte, quien falleció por suicidio el lunes. El personaje de Mitte era el sobrino de Norris en la serie.

open image in gallery Dean Norris y su esposa, Bridget, compraron el Swing Inn Cafe, un local con 99 años de historia, en agosto de 2022 ( Getty )

“¡Dios mío! Estaba trabajando y acabo de enterarme de lo de RJ. Estoy desconsolado”, escribió Norris en Internet. Continuó: “Aunque RJ no interpretaba a mi hijo en la televisión, siempre lo cuidé cuando era pequeño en el set”.

“Era un joven encantador y lo echaremos mucho de menos. Es desgarrador, no puedo creerlo. Mis pensamientos están con él y su familia”, añadió Norris.

Si resides en EE. UU. y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio 988. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si experimenta sentimientos de angustia o tiene dificultades para afrontar una situación, puedes visitar el sitio web de los Samaritans para encontrar información sobre la sucursal más cercana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.

Traducción de Sara Pignatiello