¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy? Datos clave sobre la causa de la muerte de Patrick Stewart

El actor británico Patrick Stewart, conocido por sus papeles en X-Men y Star Trek, falleció a los 86 años, según anunció su familia el jueves.

Stewart murió el miércoles en su casa de Los Ángeles, California, EE. UU., tras una “breve y conmovedora lucha contra la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, según informó su portavoz.

¿Qué es la demencia con cuerpos de Lewy?

La demencia con cuerpos de Lewy (DCL) es un trastorno cerebral progresivo causado por la acumulación anormal de una proteína llamada alfa-sinucleína, conocida como cuerpos de Lewy, dentro de las células cerebrales, según afirma el Instituto de Investigación de la Demencia del Reino Unido.

El sitio web del NHS (Servicio Nacional de Salud del Reino Unido) enumera síntomas como: alucinaciones y oír voces, problemas de comprensión, pensamiento, memoria y juicio, confusión o somnolencia, movimientos lentos, rigidez en las extremidades y temblores.

Actualmente no existe cura para la DLC ni ningún tratamiento que la ralentice, según afirma el NHS.

Traducción de Sara Pignatiello