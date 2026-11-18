Florence Pugh desmintió los rumores de que se había sometido a cirugías estéticas con un contundente mensaje en las redes sociales.

La aparición de la protagonista de Al este del Edén en los Governors Awards el domingo desató especulaciones sobre si había recurrido a cirugías estéticas o a medicamentos GLP-1 para modificar los rasgos de su característico rostro redondo, luego de que algunos de sus seguidores notaran cambios en su apariencia en las fotografías de la alfombra roja.

Ante las repercusiones, la actriz de 30 años respondió a las críticas sobre su aspecto físico con una publicación en Instagram el miércoles, en la que condenó los comentarios despectivos sobre el cuerpo ajeno, habló de los cambios que ha incorporado a su estilo de vida para mejorar su salud e instó a sus seguidores a reflexionar sobre la forma en que hablan de la apariencia de los demás.

“Me resulta muy estresante despertarme y descubrir que miles de personas hablan de mí y de mi cuerpo de maneras que ni siquiera logro comprender”, expresó. “Soy consciente de que hoy existe un gran interés en las redes sociales por hablar de las cirugías y los cambios físicos de otras personas. Es evidente que forma parte de la época en la que vivimos, de esa obsesión por intentar descubrir qué es verdad y qué es mentira”.

“Me desperté hace unos días y descubrí que muchos de ustedes estaban hablando de mi rostro y de mi cuerpo de una manera muy perturbadora”, continuó.

open image in gallery La aparición de Florence Pugh en los premios Governors Awards generó debate en las redes sociales. ( Reuters )

En tono irónico, Pugh enumeró algunos de los rumores que circularon sobre su apariencia: “¿Me enteré por internet de que había estado usando Ozempic? ¿De que me había operado los párpados superiores? ¿Los inferiores? ¿Rellenos? ¿Liposucción facial? ¿Bichectomía? ¿Cirugía de mentón? ¿Rinoplastia? [...] ¡Ni siquiera sabía que alguien PODÍA hacerse todo eso de la noche a la mañana si quisiera!”.

“Sí, estoy angustiada. Por las mujeres que ahora creen que soy alguien que no soy. Porque, una vez más, mi cuerpo está siendo sometido a un análisis minucioso y convertido en blanco de críticas”, lamentó.

Pugh recordó que, a lo largo de su carrera, ha defendido la aceptación del propio cuerpo, en particular porque sufrió “discriminación por su peso en la industria desde el momento en que empezó”.

“No voy a cambiar eso ahora solo porque ustedes lo digan”, afirmó. “Creo que es importante recordar que siguen criticando mi cuerpo y que eso era lo que querían hacer desde un principio”.

La actriz aclaró que nunca ha usado Ozempic ni se ha sometido a ninguna cirugía facial e incluso bromeó sobre los comentarios acerca de su nariz: “¡Y que NUNCA digan que esta nariz no es mía! Siempre he tenido esa hermosa nariz con forma de pista de esquí. ¡Desde que era bebé!”.

open image in gallery Florence Pugh les dijo a sus seguidores que nunca ha tomado Ozempic ni se ha sometido a ninguna cirugía facial.

“La verdad es esta: cumplí 30 años y mi propósito de Año Nuevo fue cambiar mi relación con el alcohol y conseguir hacer al menos una dominada en el gimnasio”, explicó.

“Me estoy cuidando, eso es todo”, añadió Pugh, quien ahora es capaz de hacer seis dominadas y levantar 110 kilos, tal como muestran los videos que compartió en sus historias de Instagram.

La protagonista de Mujercitas también reveló que, a principios de año, demandó a varios medios de comunicación por utilizar imágenes suyas generadas con inteligencia artificial y publicar artículos en los que aseguraban que había promovido el uso de bótox y rellenos de labios.

“Mintieron para vender su historia, pero me perjudicaron. No manchen mi reputación de esa manera”, sentenció.

Aunque reconoció que vivimos una etapa “distorsionada” de la historia de la imagen, con estándares de belleza cambiantes y cada vez más difíciles de alcanzar, Pugh alentó a sus seguidores a ser más respetuosos al hablar del aspecto físico de otras personas y a preguntarse por qué sentían la necesidad de analizar su apariencia.

“No estoy enojada con ustedes, sino con la situación en la que nos han puesto”, concluyó. “Puede parecer inevitable, pero cambiar el rumbo depende tanto de ustedes como de quienes estamos expuestos a la mirada pública”.

Traducción de Leticia Zampedri