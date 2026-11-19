La mayoría de los estadounidenses cree que está en la lista de los niños buenos de Santa este año, pero sus gastos podrían contar otra historia.

Una encuesta de 2.000 adultos reveló que el 70 % cree que estaría en la lista de los buenos, aunque el 79 % admite tener hábitos financieros “traviesos”.

Este año, los encuestados gastaron dinero que pensaban ahorrar (29 %), compraron algo solo por estar en oferta (28 %) y pagaron de más por tenerlo antes (20 %). Aun así, el 16 % reconoce que estaría en la lista de los malos, con la generación X como la más dispuesta a admitirlo (20 %), seguida de los millennials (18 %).

Sin embargo, la generación Z es la que más cree estar en la lista de los buenos (79 %) y, a la vez, la que más incurre en conductas “traviesas” (94 %). Una cuarta parte hizo compras impulsivas de más de $100 (26 %) o esperó tanto para hacer algo que acabó costándole más (26 %), y el 19 %) compró algo por envidia.

Además, el 85 % planea seguir con esos hábitos en las fiestas: el 21 % piensa regalar algo que ya recibió y hacerlo pasar por nuevo, y el 17 % mentirá sobre cuánto gastó.

Realizada por Talker Research en nombre de Chime, la encuesta reveló que dos tercios planean pagar sus compras navideñas con recompensas, reembolsos en efectivo (cashback) o ambos.

El 73 % dice que recibir recompensas haría que su gasto navideño valiera aún más la pena, y que el 59 % considera que ganarlas es más importante en esta época que durante el resto del año.

Los gastos que los estadounidenses consideran siempre válidos incluyen la comida o los ingredientes para las comidas y la repostería navideña (36 %), los regalos (34 %), viajar para visitar a la familia (28 %) y la decoración (25 %).

En cambio, muchos omitirían ver a “Santa” (22 %) y los gastos de anfitrión (16 %).

“La mayoría de las personas no son exclusivamente traviesas ni buenas con su dinero. Son un poco de ambas, y las fiestas tienden a sacarlo a la luz”, dijo Janelle Sallenave, directora de gasto de Chime.

“El objetivo no es sentirse culpable por gastar, sino ser intencional con tu dinero y buscar oportunidades, como recompensas y cashback, para aprovechar más las compras que ya estás haciendo”.