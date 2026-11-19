Casi la mitad de los estadounidenses empieza a decorar para las fiestas antes de que termine Halloween (43 %), según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 adultos que celebran la temporada encontró que el 27 % busca decoraciones navideñas desde septiembre o antes y el 21 % ya decora su casa en ese mismo período. El 19 % incluso termina de comprar los regalos a finales de septiembre.

Realizada por Talker Research para CVS Pharmacy, la encuesta reveló que el 76 % de los estadounidenses dicen que amar la temporada navideña es parte de su personalidad, y la mitad (52 %) cree que ganaría un concurso del más “festivo”.

Este año, el 35 % quiere recuperar la nostalgia de la Navidad “clásica” con rojos y verdes vibrantes, mientras que otros prefieren un estilo acogedor (20 %) o un “país de las maravillas invernal” (16 %).

Al elegir regalos, los encuestados nombraron los artículos prácticos como sus favoritos tanto para recibir (22 %) como para dar (24 %). Para el 29 %, un toque personalizado hace que el regalo sea más significativo y otros se emocionan con una tarjeta (26 %) o un buen papel de envoltura (23 %).

Aun así, la ejecución no siempre es perfecta: la persona promedio dice que más de la mitad de sus regalos se compran a última hora (52 %).

Aunque el 51 % opina que las compras deberían estar listas a mediados de noviembre, una quinta parte admite dejarlo para el final, y una de cada 10 hace más de cinco viajes de pánico a la tienda. Estas compras improvisadas suman $155 extra al presupuesto navideño. Para ahorrar, el 30 % recortará en regalos lujosos y el 29 % será más cuidadoso con el gasto en botanas navideñas.

“Las fiestas son sobre las tradiciones que esperamos con ilusión, las personas con quienes celebramos y los detalles que hacen especial la temporada”, dijo Brian Eason, vicepresidente de mercancía general y consumibles de CVS Health.