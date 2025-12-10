Onlyfans es una plataforma de contenido. La idea parece sencilla y genial a la vez, ya que se trata de un servicio de suscripción a contenidos en Internet con sede en Londres. Los creadores de contenidos pueden ganar dinero de los usuarios que se suscriben a sus contenidos: los “fans”. Permite a los creadores de contenidos recibir financiación directamente de sus fans de forma mensual, así como propinas puntuales y la función de pago por vista.

Su principio de funcionamiento es sencillo: un creador se crea una cuenta, y tú puedes suscribirte al pagar una cuota mensual para acceder a su contenido o pagando individualmente por parte de ese contenido. Por lo tanto, no es una red social, sino un sistema de patrocinio.

¿Qué tipo de contenido está permitido compartir?

La plataforma te permite ser creativo. Puedes compartir desde fotografías, videos, álbumes de imágenes, audios, videos en directo e, incluso, historias. Una especie de Instagram, pero pago y con contenidos más permisivos. Y tal vez la diferencia más importante es que a través de OnlyFans, el “creador” del contenido recibe dinero a cambio de ofrecer contenidos exclusivos. Desde clases de guitarra, entrenamientos personales, recetas, manualidades o cualquier contenido exclusivo que se te pueda ocurrir.

¿Contenido para adultos?

En OnlyFans encontrarás varios tipos de creadores, que van desde los actores y actrices pornográficos de más renombre hasta personas amateur completamente independientes, modelos, o actrices que deciden intentar ganar algo de dinero con un contenido más subido de tono, hasta explicito.

Fue durante la pandemia que esta plataforma directamente “explotó”. Muchas películas XXX debieron frenar su rodaje y los actores y actrices recurrieron a esta alternativa “segura” de seguir ganando dinero desde casa.

Cuando te suscribes a una cuenta, tienes la posibilidad de enviarle mensajes privados al creador de contenidos, algo que puede ser atractivo para los fans de algunas estrellas pornográficas o modelos de renombre. En las publicaciones, también hay un sistema de Likes y de comentarios.

¿Cómo ganar dinero con OnlyFans?

En Onlyfans ganarás dinero a través de su servicio de suscripción mensual. También puedes recibir dinero por contenidos individuales o propinas. Al ser un servicio de suscripción, es importante conocer cuánto dinero puedes ganar con OnlyFans. El precio de tu suscripción lo eliges tú mismo, pero el mínimo son USD 4,99 al mes. Debes tener en cuenta que OnlyFans se queda con un 20 % de tus ganancias finales (Patreon un 5 % y Just For Fans un 15 %).

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de OnlyFans es sencillo. Es como Netflix: pagas una cuota mensual y recibes contenido a cambio. Te suscribes y cancelas cuando quieras, incluso hay opciones de pay per view o también tiene un sistema de promociones. Los creadores de contenido pueden hacer descuentos en sus suscripciones mensuales, crear Bundles o paquetes con descuentos para suscribirte durante 3 meses, 6 meses o un año, o incluso enviarle a usuarios concretos descuentos adicionales.

Según la propia empresa, OnlyFans tiene unos 9 millones de usuarios y más de 80.000 creadores con sus planes de suscripción.