La excreadora de contenido en OnlyFans, Bonnie Blue, fue detenida en Indonesia por presuntamente haber producido material pornográfico, en violación de las estrictas leyes de moralidad del país, de mayoría musulmana.

Blue, de 26 años y cuyo nombre real es Tia Billinger, es una creadora británica que podría enfrentar hasta 15 años de prisión y una multa de casi 359 mil dólares en caso de ser declarada culpable.

Su arresto se produjo el jueves, durante un operativo policial en un estudio alquilado en Bali, donde habría estado grabando. De hecho, es conocida por organizar polémicos “desafíos” sexuales que involucran a numerosos jóvenes.

El operativo se llevó a cabo tras denuncias públicas que señalaban que ella había alquilado un autobús para recorrer la isla turística y grabar material explícito durante la “schoolies week”, una semana de celebraciones posteriores al fin de la secundaria —similar a la Freshers’ Week en el Reino Unido—, en compañía de más de una docena de hombres.

La polémica creadora de contenido para adultos fue detenida el jueves durante un operativo policial en un estudio alquilado en Bali ( Instagram/@bonnie_blue_xox )

Según informó la policía, el grupo de Blue incluía al menos a 17 hombres, turistas de entre 19 y 40 años, de nacionalidades británica y australiana.

De ellos, 14 —todos australianos— fueron liberados sin cargos, mientras que un australiano y dos británicos permanecieron bajo custodia por un período adicional.

Blue también fue puesta en libertad, aunque las autoridades le retuvieron el pasaporte y la trasladaron a Migraciones para continuar con los interrogatorios durante las siguientes 48 horas.

La policía indicó que el grupo producía “contenido con elementos pornográficos o inmorales”.

Indonesia cuenta con estrictas leyes que prohíben la producción, distribución y exhibición pública de material pornográfico, con penas aún más severas cuando los delitos involucran a menores.

Durante el operativo, las autoridades informaron que en el estudio incautaron cámaras, preservativos, memorias USB, lubricante, collares rosados, dos blísteres de pastillas de Viagra y disfraces escolares usados por Bonnie Blue, al estilo colegiala, con los que presuntamente grababa el contenido explícito.

“El lugar habría sido utilizado por la presunta responsable para producir videos pornográficos”, declaró a la prensa el jefe de policía de Badung, M. Arif Batubara.

Según explicó Raja Ulul Azmi, jefe de la oficina de inteligencia y control migratorio —citada por DetikBali—, esta era la primera visita de Blue a Indonesia.

Asimismo, indicó que tanto ella como su grupo ingresaron a Bali con visas emitidas a su llegada, un trámite habitual para extranjeros que viajan al país con fines turísticos.

Blue, junto a un australiano y dos británicos, debía enfrentar nuevos interrogatorios el miércoles, agregó Ulul.

Además, señaló que las autoridades evaluaban cómo proceder con el caso, que se encuentra en manos del Departamento de Migración y de la policía de Bali.

Blue había anunciado su viaje a la isla a través de redes sociales, donde escribió: “Chicos, los que van a las fiestas de graduación y los que recién cumplen la edad legal, no puedo esperar para verlos. Y estoy en Bali, así que ya saben qué significa”.

La creadora es conocida por protagonizar actos polémicos y fue expulsada de OnlyFans a comienzos de este año, luego de aparecer en titulares por, supuestamente, haber tenido relaciones sexuales con 1.057 hombres en solo 12 horas. De confirmarse, superaría el récord establecido en 2004 por Lisa Sparxxx, quien mantuvo relaciones con 919 hombres en 24 horas.

Traducción de Leticia Zampedri