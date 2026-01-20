Los estadounidenses alcanzan su nivel mínimo de energía diario a las 2:06 p. m., según una nueva encuesta.

Una encuesta realizada por Zipfiizz y Talker Research de 2.000 adultos reveló que, en promedio, los encuestados sienten que necesitarían el doble de su nivel de energía actual para afrontar las exigencias diarias.

El 74 % de los encuestados creen que ganarían más dinero si tuvieran mayores niveles de energía.

Tener más energía también se considera un camino hacia una mejor calidad de vida, ya que el 71 % afirma que sería más feliz si pudiera terminar el día con más energía.

El 44 % dijo que su energía ha disminuido con la edad. ¿Entonces, dónde se nota más esta falta de energía?

El 44 % de los estadounidenses dijeron que la falta de energía les impide hacer ejercicio con la frecuencia que les gustaría, mientras que el 34 % dijo que les impide pasar tiempo con amigos o familiares.

Las actividades al aire libre pasan a un segundo plano para el 31 % y el 29 % admite que la fatiga le resulta difícil para cocinar en casa.

A nivel emocional, el 45 % dijo que está demasiado agotado para hacer cosas que realmente disfruta y el 56 % informó que la falta de energía afecta negativamente su productividad en el trabajo o en casa.

Si bien el 41 % siente que tiene suficiente energía la mayoría de los días, el 25 % de los encuestados dijeron que están completamente agotados al final de un día laboral completo.

El 32 % de los encuestados dijeron que se sienten más culpables por saltarse el ejercicio debido a la falta de energía, mientras que a otros les preocupa descuidar la organización del hogar (26 %), el autocuidado (25 %) o el tiempo de calidad con sus seres queridos (21 %).

Estos hallazgos sugieren que aumentar la energía no se trata solo de resistencia física, sino de recuperar el equilibrio y la conexión en la vida diaria.

Cuando se les preguntó qué harían con energía ilimitada, el 18 % dijo que pasaría más tiempo con amigos o familiares.

Si pudieran elegir cuándo recibir un impulso de energía, el 24 % lo querría un lunes para empezar bien la semana, mientras que el 22 % lo guardaría para el viernes y otro 22 % para el sábado.

“Durante los meses de invierno, especialmente, la falta de energía puede afectar a todo, desde la motivación hasta las relaciones sociales”, dijo Marcela Kanalos, portavoz de Zipfizz. “Lo que destaca es que, si tuvieran más energía, la gente priorizaría pasar tiempo con sus seres queridos, en lugar de simplemente hacer más cosas”.