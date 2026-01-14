Muchos estadounidenses no saben qué tipo de cuentas de ahorro existen

La mayoría de los estadounidenses tienen algún tipo de cuenta de ahorro, pero una nueva encuesta sugiere que muchos no entienden completamente cómo esas cuentas hacen crecer su dinero.

La encuesta realizada por LendingClub y Talker Research de 2.000 estadounidenses reveló que el 89 % está familiarizado con al menos un tipo de cuenta de ahorro.

Las cuentas de ahorro estándar son las más reconocidas (71 %), seguidas de las cuentas de jubilación (51 %), los certificados de depósito (45 %) y las cuentas de ahorro para la salud (34 %).

Solo el 30 % está familiarizado con las cuentas de ahorro de alto rendimiento, el 18 % conoce las cuentas de ahorro para la educación 529 y solo el 13 % está familiarizado con las cuentas de gestión de efectivo.

Si bien el 79 % tiene actualmente una cuenta de ahorro y obtiene intereses sobre su dinero, muchos no saben cuánto están ganando realmente sus ahorros. El 43 % admite desconocer la tasa de interés de su cuenta. Los malentendidos también son comunes: el 68 % cree que necesita mantener más dinero en su cuenta para obtener una tasa más alta y el 41 % supone que todos los bancos ofrecen tasas de interés similares.

El 54 % de los estadounidenses dijeron que mantienen un fondo de emergencia separado de su cuenta de ahorro, y entre ellos, el 74 % se siente seguro de tener una buena cantidad reservada en caso de que surja algún imprevisto.

La encuesta también analizó cómo las personas utilizan cuentas de ahorro específicas, incluyendo los certificados de depósito, las cuentas de ahorro estándar y las cuentas de ahorro de alto rendimiento. Quienes tienen certificados de depósito informaron haber mantenido sus cuentas durante un promedio de 11 años, generalmente abriéndolas a los 46 años.

Desde que abrieron un certificado de depósito, el 67 % dijo sentirse mejor con su situación financiera. Una vez que venza su certificado de depósito actual, el 59 % planea abrir otro, mientras que el 26 % dijo que transferiría el dinero a una cuenta de ahorro de alto rendimiento. Otros dijeron que usarían los fondos para compras importantes (14 %) o para pagar deudas (13 %).

Las cuentas de ahorro estándar siguen siendo un pilar fundamental, con titulares de cuentas que realizan contribuciones un promedio de 18 veces al año y el 73 % agrega dinero al menos mensualmente.

La persona promedio ha mantenido una cuenta de ahorro estándar durante 15 años, a menudo comenzando alrededor de los 36 años, pero solo el 57 % dijo conocer su tasa de interés.

Los titulares de cuentas de ahorro de alto rendimiento mostraron hábitos de contribución similares, depositando fondos aproximadamente 18 veces al año, y el 71 % lo hacía mensualmente.

Estas cuentas suelen abrirse más tarde, alrededor de los 41 años, y se mantienen durante unos 11 años en promedio. Cabe destacar que los titulares de cuentas de ahorro de alto rendimiento son mucho más conscientes de la rentabilidad de su dinero, ya que el 82 % afirma conocer su tasa de interés.

Al preguntarles para qué ahorran, la mayoría de los encuestados dijeron que las emergencias siguen siendo la principal prioridad (69 %), seguidas de la jubilación y las vacaciones (31 %) y cubrir los gastos diarios en caso de perder el empleo (27 %).

“Ahora es un buen momento para que las personas comiencen a planificar cómo alcanzar sus metas financieras, incluyendo la adopción de hábitos que les ayuden a ahorrar más”, dijo Mark Elliot, director de atención al cliente de LendingClub. “Mi consejo es que traten su cuenta de ahorros como si fuera una factura que pagan cada mes: configúrenla para que se realice automáticamente y olvídense de ella, y verán cómo crecen sus ahorros con el tiempo. Con las herramientas y la información adecuadas, ahorrar no solo les prepara para emergencias, sino que también les ayudará a construir un futuro mejor”.