Los agentes del IRS deberán ver contenido pornográfico en OnlyFans para determinar si cumple con la ley “No Tax on Tips” (que elimina impuestos a las propinas), incluida en el Big, Beautiful Bill (el paquete legislativo impulsado por Donald Trump).

Las controvertidas políticas fiscales y de gasto del presidente fueron aprobadas el 4 de julio de 2025, y la eliminación de impuestos a las propinas busca incentivar que los trabajadores ganen más por ese concepto.

Sin embargo, la nueva ley agregó una condición: los creadores y actores de contenido pornográfico, incluidos los influencers de OnlyFans, no pueden acceder a la exención de impuestos.

Además, algunos activistas señalaron que la redacción resulta demasiado vaga, y una contadora le dijo a The New York Times que no existe un límite claro para definir qué se considera pornografía.

“¿Dónde está el límite?”, dijo Katherine Studley, quien trabaja con varios creadores de OnlyFans. “Estar en OnlyFans no significa necesariamente que el contenido sea pornográfico. Podrías tener un canal de cocina o un canal de yoga”.

Trabajadores del IRS podrían tener que ver contenido de OnlyFans para determinar si cumple con la ley "No Tax on Tips"

Definir qué es realmente pornografía suele resultar complicado para los legisladores, por lo que, en la mayoría de los casos, deben evaluarla individualmente. Cuando la Primera Enmienda se utiliza para defender material pornográfico en los tribunales, los legisladores deben ver el contenido en cuestión para emitir un juicio.

Esto implica que los contribuyentes que declaren propinas obtenidas en OnlyFans probablemente necesitarán que un agente del IRS revise su contenido.

“Al final, sería una determinación subjetiva de un examinador del IRS o de un juez del Tribunal Fiscal”, explicó Thomas Gorczynski, preparador de impuestos, al The New York Times. “A veces ves algo y es claramente pornografía, pero otras veces lo miras y piensas: ‘Es subjetivo. A alguien podría gustarle mucho’”.

Entre las profesiones que sí reciben exención de impuestos sobre las propinas están los bartenders, meseros, DJs no radiales, mucamas, plomeros, tatuadores, caddies de golf y varias decenas más.

Los creadores de OnlyFans quedaron excluidos de la ley "No Tax on Tips" después de que activistas enviaran una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent ( SAUL LOEB/AFP via Getty Images )

Sin embargo, convertir la política en una norma plenamente operativa ha sido un proceso largo, acompañado además por pedidos para incluir más profesiones en el proyecto, entre ellas clérigos, quiroprácticos e incluso quienes trabajan como Papá Noel.

A esto se sumó la decisión de excluir a los creadores de contenido pornográfico, quienes podrían haber accedido a la exención como creadores en línea, pero quedaron fuera después de que grupos conservadores y organizaciones cristianas enviaran una carta al secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En esa carta sostuvieron que “el gobierno no debe otorgar beneficios fiscales a industrias depredadoras que obtienen ganancias explotando a hombres y mujeres jóvenes y destruyendo matrimonios, familias y vidas”.

Los activistas pidieron que el IRS reconozca que OnlyFans ofrece mucho más que contenido pornográfico ( Getty Images )

Mientras tanto, OnlyFans ha visto un aumento notable en su popularidad en los últimos años, y Forbes estimó que el año pasado se gastaron 7,2 mil millones de dólares en la plataforma.

Según Addiction Help, cerca del 67 % de los hombres estadounidenses y el 41 % de las mujeres consumen pornografía cada año en sitios que incluyen OnlyFans.

Las cifras resultan especialmente altas entre los jóvenes, ya que el 57 % de quienes tienen entre 18 y 25 años admitió ver contenido para adultos, frente al 29 % de quienes tienen 26 años o más.

Por su parte, Project 2025, elaborado por The Heritage Foundation, sostiene que la pornografía debería prohibirse en Estados Unidos, algo que Jessica Goedtel, planificadora financiera para trabajadores sexuales, teme que pueda estar cerca.

“Este es el rumbo que está tomando el gobierno”, dijo al The New York Times. “Podría significar una prohibición total de la pornografía, o algo menos extremo, pero genera mucho miedo entre mis clientes. El IRS podría convertirse en una herramienta para lograrlo”.

Traducción de Leticia Zampedri