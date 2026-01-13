¿Qué es lo que más preocupa a los dueños de mascotas?

Los dueños de mascotas dedican una cantidad sorprendente de tiempo a preocuparse por sus animales, según una nueva encuesta.

En promedio, los dueños de mascotas se preocupan por la felicidad de sus mascotas 11 veces al día y por su salud otras 10 veces al día.

La encuesta realizada por Hill’s Pet Nutrition y Talker Research de 2.000 dueños de perros y gatos estadounidenses revela la profundidad de estas preocupaciones.

Para el 53 % de los encuestados, la felicidad de sus mascotas es su principal preocupación, mientras que el 52 % se preocupa por la salud de sus mascotas, el 46 % piensa en lo que come su mascota y el 41 % se preocupa por si su mascota se siente ansiosa o estresada.

El 91 % de los dueños de mascotas afirman prestar más atención a la dieta de su mascota que a la suya propia, en comparación con el 86 % que controla lo que come personalmente.

Para detectar posibles problemas a tiempo, los dueños de mascotas observan atentamente las rutinas diarias de sus animales. Las principales señales de alerta incluyen que las mascotas ignoren las comidas (35 %), problemas de movilidad (34 %), beber demasiada o muy poca agua (22 %) y perder el interés en sus juguetes o actividades favoritas (22 %).

Cuando algo parece estar mal, la preocupación se convierte rápidamente en acción y los dueños de mascotas esperan un promedio de solo cuatro horas antes de investigar más a fondo o contactar a un veterinario.

El 46 % de los dueños de mascotas recurre primero a su veterinario habitual para obtener orientación. Otros buscan respuestas en el internet (42 %), entre amigos y familiares (26 %), en las redes sociales (11 %) y con herramientas de inteligencia artificial (9 %).

Sin embargo, los niveles de confianza se inclinan considerablemente hacia los profesionales: el 74 % afirma confiar plenamente en su veterinario, en comparación con el 35 % que confía en otros miembros de la familia, el 14 % que confía en las redes sociales y el 14 % que confía en la inteligencia artificial.

De hecho, la inteligencia artificial generó el mayor nivel de desconfianza, con un 23 %. En los últimos cinco años, seis de cada diez dueños de mascotas afirmaron que su confianza en el consejo de su veterinario ha aumentado.

Al evaluar los consejos sobre el bienestar de sus mascotas, los dueños consideran varios factores, incluyendo su propia experiencia con mascotas (58 %), la base científica del consejo (36 %) y el impacto que podría tener en su mascota (35 %).

Estas preocupaciones suelen derivar en conversaciones sobre nutrición y el 63 % afirma haber hablado sobre las necesidades dietéticas de su mascota con un veterinario en los últimos seis meses.

El 47 % consulta con su veterinario sobre nutrición antes de comprar un nuevo alimento, y nueve de cada diez creen que la dieta desempeña un papel fundamental en la salud general de su mascota.

“Mantener una buena alimentación y estar al tanto de la nutrición de su mascota es fundamental”, dijo la Dra. Chelsie Estey, directora veterinaria de Hill’s Pet Nutrition en Estados Unidos. “Gran parte de nuestra propia salud depende de lo que comemos. Lo mismo ocurre con nuestras mascotas, y se necesita la misma atención para asegurarnos de que obtengan exactamente lo que necesitan de su alimento”.