Margaret Qualley y Jack Antonoff se separan tras tres años de matrimonio, según un informe

Según varios reportes, Margaret Qualley y Jack Antonoff pusieron fin a su relación después de cinco años juntos.

La actriz, de 31 años, y el cantante y productor, de 42, están casados desde 2023. Su relación inspiró varios momentos de la cultura pop en los últimos años, entre ellos la canción "Margaret", de Lana Del Rey, y una boda llena de celebridades en Nueva Jersey, a la que asistieron figuras como Taylor Swift y Bruce Springsteen.

La separación se dio a conocer el miércoles. Aunque una fuente aseguró que la relación atraviesa un momento difícil, otra afirmó que la pareja intenta resolver sus diferencias. Mientras tanto, Antonoff está de gira con su banda, Bleachers, y Qualley se prepara para filmar la película de terror Possession. Hasta el momento, los representantes de ambos no respondieron a la solicitud de comentarios de The Independent.

En las últimas semanas, crecieron los rumores sobre una posible crisis en la pareja. Qualley eliminó de su cuenta de Instagram las fotos de su boda y cambió su nombre de usuario. Además, no asistió a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce la semana pasada, donde Antonoff estuvo acompañado por su hermana, la diseñadora Rachel Antonoff.

Margaret Qualley y Jack Antonoff ponen fin a su matrimonio de tres años ( Getty )

Aunque algunos fans especularon que Qualley no asistió a la boda porque estaba por comenzar un nuevo rodaje, la actriz de The Substance también fue vista recientemente junto al actor de Outer Banks, Drew Starkey. Ambos protagonizarán la próxima película de terror King Snake, cuyo rodaje terminó el mes pasado en Little Rock, Arkansas.

Qualley y Antonoff, productor ganador del premio Grammy y conocido por sus colaboraciones con Taylor Swift, Lorde y Lana Del Rey, se conocieron en una fiesta en una azotea en 2021 y se comprometieron al año siguiente.

Antes de casarse, Qualley habló sobre su relación en una entrevista de portada para Harper's Bazaar, publicada en octubre de 2023. "Me emociona mucho la idea de formar un hogar y construir una vida juntos. Quiero hacer todo con Jack. Algún día quiero tener hijos", dijo.

A la boda de la pareja, celebrada en agosto de 2023, asistieron celebridades como Cara Delevingne, Channing Tatum, Zoë Kravitz y la madre de Qualley, Andie MacDowell.

Antes de su relación con Antonoff, Qualley fue vinculada sentimentalmente con figuras como Pete Davidson y Shia LaBeouf.

Por su parte, Antonoff mantuvo una relación con la creadora de Girls, Lena Dunham, entre 2012 y 2018. Dunham, quien ahora está casada con el músico Luis Felber, habló sobre la relación de su expareja con Qualley en sus memorias Famesick, publicadas a principios de este año.

En el epílogo del libro, Dunham contó que le afectó ver por primera vez fotografías de Qualley y Antonoff juntos en 2021, porque había querido entablar una amistad con la actriz después de trabajar con ella en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood (2019).

"Él terminó con la amiga que yo quería tener. Así que cuando lloré como una niña la primera vez que vi una foto de los paparazzi en la que se besaban en el puente de Brooklyn, supe que nadie entendería por qué estaba tan afectada. Todos pensarían que estaba celosa de ella, y eso hizo que llorara todavía más", escribió.

Traducción de Leticia Zampedri