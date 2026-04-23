Russell Brand admite relación “abusiva” con menor de 16 años, pero niega haber violado la ley

Russell Brand afirmó haber mantenido relaciones sexuales “abusivas” con una chica de 16 años en la cima de su fama, aunque sostuvo que sus acciones no fueron ilegales.

El humorista, de 50 años, hoy dedicado a los podcasts, enfrentará este otoño un juicio por acusaciones de violación y agresión sexual presentadas por seis mujeres, cargos que niega y que se remontan a hechos ocurridos entre 1999 y 2009.

En una entrevista en el canal de YouTube de la periodista Megyn Kelly, se refirió a su conducta pasada y se definió como “egoísta” y “explotador de mujeres”. “En Europa y en el Reino Unido, de donde soy, la edad de consentimiento es de 16 años, y yo me acosté con una chica de 16 años cuando tenía 30”, dijo. “A esa edad yo era una persona muy diferente, más inmadura”.

Además, planteó que el sexo consensuado con una gran diferencia de poder puede implicar explotación, en especial cuando se trata de una figura pública con capacidad de influencia. “Reconozco que mi conducta sexual en el pasado fue egoísta y que casi no tuve en cuenta cómo afectaba a otras personas”, agregó.

Brand, quien participó en programas derivados de Gran Hermano, tuvo su propio espacio en BBC Radio 2 y protagonizó varias películas en Hollywood, enfrenta tres cargos de violación, tres acusaciones de agresión sexual y un cargo de agresión indecente.

open image in gallery Russell Brand enfrentará un juicio este otoño ( AFP/Getty )

Su juicio en el Tribunal de la Corona de Southwark comenzará el 12 de octubre. Según se expuso previamente ante el tribunal, Russell Brand está acusado de violar a una mujer en una habitación de hotel mientras ella asistía a una conferencia del Partido Laborista en Bournemouth, de agredir a una trabajadora de televisión, a quien habría sujetado y obligado a realizar un acto sexual en un baño, y de besar y manosear a una trabajadora de radio tras empujarla contra una pared.

En su aparición en YouTube, Brand, quien ahora se convirtió al cristianismo, sugirió que en su juventud se encontraba entre los “aprovechadores de mujeres inofensivos, al estilo de los chicos fiesteros”. “Es evidente que es algo que existe dentro de nuestra industria,y también en la cultura en general”, afirmó.

Además, reconoció que en ese período cruzó límites y actuó pensando solo en sí mismo, incluso en relaciones con mujeres de distintos ámbitos, desde fans hasta figuras con poder y estatus. “He tenido relaciones sexuales consensuales con muchísimas mujeres, y se puede argumentar que eso no es apropiado, pero la edad de consentimiento es importante y también la capacidad de consentir”, sostuvo.

open image in gallery Un retrato de artista judicial muestra a Russell Brand durante su comparecencia ante el Tribunal de Magistrados de Westminster en mayo ( PA )

A continuación, agregó: “Lo que la fama me dio, y lo que la adicción alimentó, fue la oportunidad de un consentimiento sin fin, lo que me llevó a ser un hedonista, un tonto y un explotador de mujeres. Eso está mal, y es algo que necesita ser redimido, corregido y expiado”.

Sin embargo, remarcó su rechazo a las acusaciones penales: “Lo que no solo cuestiono, sino que también rechazo con firmeza, es la idea de que se trate de un asunto judicial en el que se haya ignorado el consentimiento. En realidad, lo que ocurrió fue que el consentimiento fue dirigido. Eso es lo que te da ser famoso y carismático: la capacidad de dirigir el consentimiento”.

“Eso no significa que esté bien; de hecho, no lo está. Es un pecado, una expresión de egoísmo e idolatría forzada”, sostuvo.

Por último, el humorista, quien tiene una casa en Buckinghamshire pero actualmente vive en Estados Unidos, permanece en libertad bajo fianza a la espera del juicio.

Traducción de Leticia Zampedri