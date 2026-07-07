Los 10 alimentos hidratantes que debes comer para sobrellevar las olas de calor

Con el aumento de las temperaturas, es común recurrir instintivamente a una botella de agua, pero a menudo se pasa por alto el papel crucial de los alimentos hidratantes para combatir el calor. Mantener una dieta equilibrada y nutrir adecuadamente nuestro cuerpo es esencial para evitar la fatiga y el letargo que pueden acompañar a una ola de calor.

Los expertos destacan que el clima cálido altera significativamente nuestros hábitos alimenticios.

Sejal Jacob, dietista titulada y miembro de la red Nutritionist Resource en Reino Unido, explica: “Durante una ola de calor, sobre todo con temperaturas como las actuales, lo primero que solemos notar es que disminuye el apetito, lo que puede llevar a una menor ingesta de alimentos”. Añade que la respuesta natural del cuerpo es la sed de líquidos, lo que indica la necesidad de hidratación.

Sin embargo, la hidratación va más allá de las bebidas. Jacob destaca la importancia de los alimentos ricos en agua: “Cuando hablamos de hidratación, no nos referimos únicamente a lo que bebemos, ya que existen muchas frutas, verduras y otros alimentos ricos en agua que también nos ayudan a mantenernos hidratados”.

open image in gallery Los alimentos ricos en agua pueden ayudarnos a mantenernos hidratados cuando hace calor ( PA )

La dietista aconseja elegir alimentos que sean “fáciles de comer y digerir cuando se tiene poco apetito” y que “ayuden a mantener la hidratación”, al tiempo que incluyan “nutrientes esenciales” para una “dieta equilibrada y nutricionalmente adecuada”.

Teniendo esto en cuenta, aquí tienes algunos alimentos recomendados por expertos para incorporar a tu dieta durante los meses más cálidos:

Sandía

La sandía, un clásico del verano, está compuesta en más de un 90 % de agua, lo que la convierte en una excelente fuente de hidratación. Jacob señala que también es una buena fuente de vitamina C y contiene vitamina A, además de electrolitos como el potasio. Se puede disfrutar sola o con yogur griego y semillas para un tentempié más sustancioso.

Tomates

Estas frutas versátiles son muy ricas en agua y ofrecen un alimento ligero, refrescante y delicioso que ayuda a la hidratación, según Jacob. Contienen licopeno, un antioxidante responsable de su color rojo, además de vitaminas C, A, K, potasio, folato y fibra. Desde tomates cherry como tentempié hasta variedades más grandes en ensaladas, sus usos son múltiples.

open image in gallery Los tomates contienen vitaminas C, A y K, potasio, ácido fólico y fibra ( Alamy/PA )

Uvas

Jacob identifica las uvas como otra opción “muy rica en agua”, perfecta como “un excelente tentempié entre comidas”.

Yogur griego

Este producto lácteo también es "muy rico en agua", afirma Jacob. Si bien existen muchas variedades, el yogur griego simple con bacterias vivas ofrece beneficios probióticos. Es un excelente tentempié, especialmente acompañado de fruta troceada.

Paletas de helado caseras

Para refrescarse, Kirsty Wood, dietista titulada y miembro de Nutritionist Resource, sugiere paletas de helado. “Las compradas en la tienda están bien, o puedes preparar versiones sencillas en casa si tienes tiempo, energía y ganas”, aconseja. Añade que mezclar fruta con agua de coco o yogur y un toque de edulcorante antes de congelarla crea una alternativa refrescante.

open image in gallery Las paletas de helado son un tentempié divertido y una alternativa refrescante ( PA )

Frutas cítricas

Según Wood, las naranjas, los limones, las limas y los pomelos son “alimentos básicos excelentes para el calor, ricos en vitamina C y naturalmente hidratantes”. Se pueden comer enteros para obtener fibra, exprimirlos en agua o usarlos para preparar aderezos ligeros para ensaladas.

Calabacín

Compuestos en un 95 % de agua, los calabacines son ricos en vitaminas C y B, y potasio, que favorecen el sistema nervioso, los niveles de energía y la salud cardiovascular. Wood recomienda añadirlos crudos a las ensaladas o incorporarlos a los platos de poke.

Lechuga

Jacob destaca la lechuga por su “excelente contenido de agua” y la presencia de “vitaminas y electrolitos como el potasio”. La lechuga romana, en particular, ofrece un perfil nutricional y de fibra superior, lo que la hace ideal para ensaladas de verano.

open image in gallery La lechuga romana ofrece un perfil nutricional y de fibra superior ( PA )

Bayas

Las fresas, las frambuesas, los arándanos y las moras no solo tienen un alto contenido de agua, sino que también están repletas de antioxidantes, vitamina C y fibra, explica Wood. Se pueden comer frescas, mezclar con yogur o incluso congelar para usarlas como cubitos de hielo naturales en las bebidas.

Pepino

Con aproximadamente un 96 % de agua, el pepino es “uno de los alimentos más hidratantes que puedes consumir cuando hace calor”, señala Wood. Además, aporta vitamina K, sílice y potasio, todos beneficiosos para la salud cardiovascular. Algunas sugerencias incluyen cortarlo en rodajas y añadirlo a agua fría con menta, incorporarlo a wraps o licuarlo en un gazpacho frío.

Al incorporar conscientemente estos alimentos ricos en agua y nutrientes a tu dieta, puedes mantener eficazmente la hidratación y los niveles de energía de tu cuerpo, haciendo que el calor del verano sea más llevadero.

Traducción de Sara Pignatiello