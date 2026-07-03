Cuando Taylor Swift escribió la letra “es una historia de amor, cariño, solo di que sí”, probablemente no tenía en mente documentos legales.

Pero antes de este fin de semana, cuando se rumorea que la superestrella del pop se casará con el ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, en una ostentosa ceremonia en el Madison Square Garden de Nueva York, EE. UU., es probable que un equipo de abogados haya estado trabajando arduamente para redactar lo que se espera sea uno de los acuerdos prenupciales de celebridades más extensos de todos los tiempos.

La unión de la pareja plantea interrogantes sobre cómo se gestionarán sus bienes durante el matrimonio y, lo que es crucial, cómo se repartirán si las cosas no funcionan.

Kelce no es pobre —la estrella de la NFL (Liga Nacional de Fútbol Americano de EE. UU.) tiene un patrimonio neto estimado de 70 millones de dólares—, pero está por casarse con la cantante más rica de la historia. Swift ocupa el puesto 2.052 en la lista de multimillonarios de Forbes, con un patrimonio neto estimado de $2.000 millones. Esto supone una diferencia de riqueza de aproximadamente $1.900 millones entre ellos.

Desde el punto de vista legal, no cabe duda de que la pareja y sus respectivos equipos jurídicos tienen un acuerdo prenupcial firmado antes del gran día, pero ¿cómo podría ser ese documento multimillonario?

open image in gallery Travis Kelce y Taylor Swift, que tienen previsto casarse este viernes en el Madison Square Garden de Nueva York, presentan grandes diferencias en cuanto a su patrimonio neto ( Getty )

Atty Bruggemann, abogada especialista en derecho matrimonial y familiar con sede en Nueva York, declaró a The Independent que el acuerdo prenupcial entre la pareja sería uno de los “documentos prenupciales más sofisticados que probablemente se hayan redactado” y tendrá una extensión equivalente a la de una “novela corta”.

Bruggemann predice que cada parte enumerará los bienes específicos que posee para proteger su patrimonio individual, y opina que no tiene mucho sentido que busquen bienes gananciales comunes.

“Creo que habrá deducciones por cada centavo que ganen”, declaró la abogada a The Independent, y continuó: “Las negociaciones del acuerdo prenupcial probablemente comenzaron al día siguiente de su compromiso”.

Bruggemann predice que el acuerdo prenupcial abarcará todo, desde la cartera inmobiliaria de Swift, compuesta por ocho propiedades, hasta su imperio musical y su marca global, incluyendo la propiedad de su catálogo, sus derechos de publicación, regalías y ganancias de sus giras.

“Habrá páginas y páginas de información sobre sus entidades comerciales y su propiedad intelectual”, declaró el abogado. The Independent se ha puesto en contacto con los representantes de Swift y Kelce para obtener sus comentarios.

Aunque Kelce no es tan rico como Swift, tiene mucho que proteger, como su pódcast New Heights, que formó parte de un acuerdo de licencia de $100 millones con la red Wondery de Amazon en 2024.

open image in gallery Kelce no es precisamente pobre —la estrella de la NFL tiene un patrimonio neto estimado de $70 millones—, pero se va a casar con la mujer más rica de la historia del mundo de la música. Swift ocupa el puesto 2.052 en la lista de multimillonarios de Forbes, con un patrimonio neto estimado de $2.000 millones. Esto supone una diferencia de riqueza de aproximadamente $1.900 millones entre ambos ( Getty )

open image in gallery Swift cuenta con una cartera inmobiliaria de ocho propiedades, su imperio musical y su marca global, que incluye la propiedad de su catálogo, sus derechos de edición, sus regalías y los beneficios de sus giras ( Getty Images )

“[Kelce] tiene su pódcast con su hermano, sus ganancias en la NFL, patrocinios y actividades en los medios”, dijo Bruggemann, y siguió: “Mi recomendación sería que este documento sea lo más detallado posible y que se divulguen todos sus activos”.

Bruggemann se pregunta qué harán con las ganancias futuras, especialmente si Swift lanza material basado en su relación, lo cual no sería descabellado, ya que gran parte de su música está inspirada en sus relaciones románticas pasadas y presentes.

“Mi gran pregunta es: ¿qué van a hacer con las ganancias futuras?”, dijo Bruggemann, y añadió: “Si ella escribe canciones durante el matrimonio y graba otro álbum, entonces todo girará en torno a él y su vida juntos. ¿Va a decir que eso es enteramente suyo o habrá algún tipo de excepción en cuanto a la temática si trata sobre ellos?”.

La jurista también cree que el equipo de Swift incluirá una cláusula de apreciación, que dicta cómo se gestionan o distribuyen los aumentos en el valor de un activo.

“Todo lo que ella tiene ahora, independientemente de si su valor aumenta durante el matrimonio, seguirá siendo suyo. Si su catálogo de bienes raíces vale $1.000 millones y luego llega a valer $3.000 millones, él no recibirá ni una parte de esos $3.000 millones”, dijo Bruggemann.

open image in gallery La mansión frente al mar de Taylor Swift en el lujoso vecindario de Watch Hill de Rhode Island, que le costó $17,75 millones en 2013. Es una de las ocho propiedades que posee la estrella ( AP )

open image in gallery Travis Kelce y Taylor Swift, que tienen previsto casarse este viernes en el Madison Square Garden, presentan grandes diferencias en cuanto a su patrimonio neto ( Getty Images for The Recording A )

La cartera inmobiliaria de Swift es impresionante, con un valor estimado de más de $80 millones, repartidos entre Nueva York, Rhode Island, Tennessee y Los Ángeles, mientras que Kelce tiene una mansión en Leawood, Kansas —donde le propuso matrimonio a Swift el pasado agosto—, y otra en Kansas City.

Una de las primeras incursiones inmobiliarias de Swift fue a los 20 años, cuando adquirió un penthouse de $1,9 millones en el distrito Music Row de Nashville, en 2009.

En Nueva York, Swift posee una enorme propiedad valorada en $50 millones en el barrio de Tribeca, en Manhattan. Consta de un penthouse doble en el número 155 de la calle Franklin y la casa adosada contigua en el número 153. Tiene 10 dormitorios, 10 baños y una sala de billar.

En 2013, Swift adquirió una mansión frente al mar en Westerly, en el exclusivo barrio de Watch Hill en Rhode Island, por $17,75 millones. Allí celebra sus famosas fiestas del 4 de julio (Día de la Independencia de EE. UU.). La propiedad de más de 3.000 m2, apodada High Watch o Holiday House, cuenta con ocho dormitorios, 10 baños y 200 m de playa privada.

open image in gallery Se espera que el viernes tenga lugar en el Madison Square Garden de Nueva York el equivalente estadounidense a una boda real ( AP )

También posee una mansión en Nashville, Tennessee, que compró por $2,5 millones en 2011. La propiedad, construida por el ex embajador de EE. UU. en Dinamarca, Guilford Dudley jr., se terminó en 1934 e incluye una casa principal de 520 m2 con cuatro dormitorios y cinco baños.

Ashley Silberfeld, socia del grupo de Derecho Matrimonial y Familiar del bufete Blank Rome, con sede en California, afirmó que aconsejaba a sus clientes que buscaban un acuerdo prenupcial que “la transparencia es clave”.

“Debes ser muy claro con tu cónyuge sobre cuáles son tus objetivos y tus deseos”, dijo, y agregó: “En mi opinión, es un muy buen indicador si una pareja logra superar la negociación del acuerdo prenupcial y salir más fuerte que al inicio de las negociaciones, porque eso demuestra que pueden tener conversaciones difíciles”.

Por su parte, Bruggemann afirmó que el acuerdo prenupcial probablemente sería el primero de muchos documentos legales entre Swift y Kelce.

“No creo que este vaya a ser el último contrato entre ellos. Sí, se van a casar, pero creo que sus futuros proyectos conjuntos girarán en torno a los negocios”, dijo la abogada.

Traducción de Sara Pignatiello