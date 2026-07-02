Boda de Taylor Swift: cinco rumores que circulan sobre las nupcias de la estrella con Travis Kelce

Según informa el periódico The New York Times, Taylor Swift y Travis Kelce planean celebrar un ensayo general más íntimo de su boda, con 100 personas, en el Madison Square Garden de Nueva York, EE. UU., el 2 de julio, seguido de la ceremonia el viernes 3 de julio.

Entre las celebridades que se espera que asistan se encuentran Suki Waterhouse, Selena Gomez, Ed Sheeran, Gigi Hadid, Zoë Kravitz, Cara Delevingne y Jack Antonoff. Mientras tanto, el presentador británico Graham Norton y la guionista y actriz Phoebe Waller-Bridge fueron vistos llegando a Nueva York antes de la boda.

La biógrafa de Swift, Anna Pointer, le comentó al diario The Mirror que el número de la suerte de la cantante, el 13, podría extenderse al número de damas de honor que tendrá. Entre sus predicciones se encuentran Lena Dunham, Selena Gomez, las tres hermanas Haim (Este, Alana y Danielle), Emma Stone, Gigi Hadid, su mejor amiga de la infancia Abigail, su amiga Ashley Avignone y las cuatro sobrinas de Kelce.

Según el medio Page Six, las puertas para la boda del viernes se abrirán a las 3:30 p. m. hora del Este, seguidas de un cóctel a las 4:00 p. m. en el vestíbulo del sexto piso. La ceremonia está programada para las 5:30 p. m. en la pista principal, y se espera que la recepción dure desde las 6:30 p. m. hasta las 2:00 a. m.

Mientras tanto, todavía hay algunos escépticos convencidos de que los preparativos de la boda son una “farsa”, una forma muy elaborada de distraer al mundo mientras la verdadera ceremonia nupcial se celebra en otro lugar.

Traducción de Sara Pignatiello