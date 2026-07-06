Taylor Swift y Travis Kelce tuvieron la boda más confusa del siglo

Desde que Michael Jackson y la estrella de Love Actually, Martine McCutcheon, aparecieran en la boda de Liza Minnelli y David Gest, financiada por la revista OK!, en 2002, no ha habido una boda tan confusa y con una atmósfera tan particular como la multitudinaria ceremonia nupcial de Travis Kelce y Taylor Swift en el Madison Square Garden (MSG) de Nueva York, EE. UU., este fin de semana.

Inicialmente, parecía demasiado extravagante para ser cierto que la mayor estrella del pop del mundo se casara con su novio, campeón del Super Bowl, en un recinto con capacidad para 19.500 personas, pero cuando la policía de Nueva York comenzó a implementar extensos cierres de calles alrededor del recinto el viernes (que, según se informa, costaron a los negocios cercanos miles de dólares en pérdidas de clientes), quedó claro que, de hecho, esto seguía adelante sin pausa.

Los detalles que han salido a la luz desde la boda han sido de lo más extravagantes. La lista de invitados incluía nada menos que 1.000 nombres, entre ellos Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Tom Hanks, Steven Spielberg, Nelly y (curiosamente) Graham Norton, Hugh Grant y Greg James de la emisora británica BBC Radio 1. ¿Quiénes no figuraban en la lista? La que fuera la mejor amiga de Swift, Blake Lively, y su esposo, el actor de Deadpool, Ryan Reynolds, de cuyos hijos la cantante es madrina.

open image in gallery Los fans se hacen selfies frente al lugar de la boda de Swift y Kelce mientras se anuncia la noticia en pantallas gigantes situadas en el exterior del MSG ( Reuters )

Se vio a los invitados entrar al espectáculo/ceremonia adornado con el logotipo “T&T” mostrando códigos QR para que los guardias de seguridad con chalecos reflectantes los escanearan. Según se informó, la novia, vestida de Dior, caminó hacia el altar al son de versiones de sus propias canciones, llegando al altar para ver al oficiante —Adam Sandler, de Happy Gilmore, por supuesto— que realizó la ceremonia. Después de la boda, en una extraña y teatral proclamación, las pantallas gigantes fuera del recinto se iluminaron con el mensaje: “¡T y T SE CASARON!”.

Ni el sueño más descabellado pudo con el choque de mundos patriótico que se desplegó en esta boda. “Si tuviera el dinero de Taylor Swift y quisiera casarme en un lugar seguro y cerrado en Nueva York, alquilaría el Museo Metropolitano de Arte”, reflexionó alguien en X/Twitter, y agregó: “Pero supongo que la diferencia es que tengo buen gusto”. La publicación recibió 90.000 “Me gusta” en señal de aprobación.

Aun así, no todo fue vergonzoso y justo cuando pensabas que Tay Tay había perdido cualquier atisbo de estilo, el grupo de los interesantes apareció. Stevie Nicks actuó. La creadora de Girls, Lena Dunham, dio un discurso que habría generado reacciones de incredulidad, en el que afirmó que la carrera de fútbol americano de Kelce era “solo chicos heterosexuales recreando porno gay”. Por otro lado, en el extremo más tierno del espectro, Swift optó por no tener una dama de honor tradicional y en su lugar eligió a su hermano Austin como su “caballero de honor”. Antes del gran día, la pareja donó 2 millones de dólares a la organización Imagination Library de Dolly Parton, un programa que envía libros gratuitos a niños.

Lo que parece estar provocando una cierta reacción de incomodidad ante la boda de Swift sigue siendo, en gran medida, la ostentación desmedida de riqueza, pero también la persistente sensación de que la ceremonia no era realmente para que ella y Kelce declararan su amor, sino para que el mundo observara atónito tras la cuerda roja.

Según se informa, la pareja permitió que equipos de filmación los siguieran durante su boda para grabar un documental que luego entregarían como obsequio de agradecimiento a los asistentes. Casualmente, los ejecutivos de Disney Bob Iger, Dana Walden y David Greenbaum se encontraban entre los invitados, ya que los documentales de Swift, The End of an Era y Folklore: The Long Pond Studio Sessions, fueron lanzados por Disney+, el servicio de streaming del estudio.

open image in gallery La pareja donó 2 millones de dólares a la organización benéfica de Dolly Parton antes de su boda ( Dolly Parton/AP )

“Si se preguntan por qué Taylor Swift se casa en el MSG, es porque su equipo tiene la mejor infraestructura para la producción de videos al estilo de películas de conciertos, y ella sin duda lo convertirá en una experiencia cinematográfica al estilo de The Eras Tour para atraer a sus fanáticos más acérrimos”, teorizó una persona. Mientras tanto, otros celebraron el posible proyecto, escribiendo: “'Taylor Swift probablemente venderá DVDs de su boda': ¡ojalá! ¡Y lo quiero en 4K Ultra HD!”. La estrella tiene su gallina de los huevos de oro, y bien podría sacarle provecho.

Dada la cercanía, es difícil no comparar la boda de Swift y Kelce con la de Dua Lipa y Callum Turner; una pareja que, a pesar de haber accedido a una sesión de fotos con Vogue, finalmente se casó ante familiares, amigos y un puñado de famosos (Donatella Versace, Charli XCX, Mark Ronson y Elton John), en lugar de ante toda su lista de contactos. Fue un espectáculo mucho más sincero y, además, mucho más elegante.

¿Una finca del siglo XVIII en Sicilia o una noche sudorosa en el Madison Square Garden (si las primeras fotos filtradas son ciertas)? No es una decisión difícil. Pero en muchos sentidos, este espectáculo era de esperar de Swift, la autoproclamada Miss Americana. Desde la temática de cuento de hadas hasta los fans gritando al recibir un postre de la boda en el exterior del recinto, Swift ofreció una parte de sí misma, y mucho más. Y Kelce estuvo allí para dar el “sí, quiero”.

Traducción de Sara Pignatiello