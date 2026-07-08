El ‘biohacker’ Bryan Johnson, que intenta “derrotar a la muerte”, revela que padece una enfermedad incurable

El millonario biohacker Bryan Johnson se topó con un obstáculo importante en su larga búsqueda para “derrotar a la muerte”.

El empresario tecnológico de 48 años, que saltó a la fama por documentar su rutina de salud extrema, diseñada para reducir su edad biológica, anunció la semana pasada en las redes sociales que le diagnosticaron una enfermedad autoinmune incurable.

“Mi estómago se está autodestruyendo”, escribió Johnson en una publicación del 30 de junio en X. Explicó que padece gastritis autoinmune, en la que su sistema inmunitario ataca por error las células sanas del revestimiento de su estómago.

Él escribió que durante años no había sido consciente de que padecía la enfermedad, pero afirmó que probablemente fue causada por su dieta de comida rápida y bebidas azucaradas en los años previos a que comenzara a optimizar su rutina de salud mediante el biohacking, lo que incluyó cambios en su dieta y hábitos de sueño.

“De niño, comía cereales azucarados, bebía refrescos azucarados y devoraba comida rápida”, dijo Johnson. “Tuve unos años saludables a principios de mis veinte, pero luego me convertí en padre joven de tres hijos y comencé a construir un negocio. Haciendo malabarismos con todo ese estrés y trabajo duro, descuidé mi salud y subí 18 kilos. En pocos años caí en una depresión crónica profunda. En algún momento de ese periodo, mi cuerpo empezó a desarrollar un proceso autoinmune que afectó primero a mi tiroides y luego al revestimiento de mi estómago”.

open image in gallery El viaje de Bryan Johnson por el mundo del biohacking se narró en el documental de Netflix de 2025 titulado ‘No te mueras: El hombre que quiere vivir para siempre’ ( Netflix )

Y agregó: “La gastritis atrófica autoinmune (AIG) causa daños irreversibles: deficiencia nutricional, anemia y, a largo plazo, un mayor riesgo de cáncer. Cuando se descubre la AIG hoy en día, la atención médica convencional se da por vencida, afirmando que no hay nada que se pueda hacer salvo controlar la enfermedad, por muy graves o letales que sean sus efectos”.

A pesar de los efectos irreversibles, Johnson afirmó que planea intentar solucionar la enfermedad mediante el seguimiento de diversas pruebas diagnósticas, como los niveles de ferritina e hierro. Su equipo también tiene previsto realizar biopsias repetidas y desarrollar tratamientos en función de los resultados.

“En la era de la IA, la multiómica y el ADN, las proteínas y las células diseñadas a medida, ninguna enfermedad debe considerarse incurable simplemente porque nadie haya intentado curarla con las tecnologías actuales”, afirmó.

open image in gallery Johnson afirmó que tiene previsto “intentar solucionar” su enfermedad, que es una afección crónica sin cura ( Netflix )

Tras vender su empresa tecnológica Braintree Venmo a PayPal por 800 millones de dólares en 2013, Johnson llegó a extremos financieros y físicos, incluido el uso del plasma sanguíneo de su hijo adolescente con la esperanza de rejuvenecer su cuerpo hasta los 18 años, en su búsqueda de la eterna juventud. Por esta razón, él gastaba aproximadamente 2 millones de dólares al año.

Johnson adoptó un enfoque holístico para frenar el envejecimiento y sigue una dieta vegana de 1977 calorías. Además, toma varios suplementos y medicamentos, algunos de los que vende en su sitio web.

Su protocolo, disponible en su página web, abarca desde la higiene dental hasta el ejercicio diario y consejos para la sauna. Él define su filosofía antienvejecimiento como “no morir”.

El empresario también se sometió a procedimientos más invasivos, como resonancias magnéticas y colonoscopias. Comparte sus estadísticas en línea para seguir siendo la persona con el historial biológico más completo.

Anteriormente había declarado a The Independent: “Básicamente, dejé de ocuparme de mí mismo y creé un sistema que me cuida mejor de lo que yo mismo podría hacerlo”.

Traducción de Olivia Gorsin