Una nueva investigación sugiere que una dieta rica en fibra podría ofrecer una protección inesperada frente a los microplásticos y nanoplásticos, al facilitar su eliminación del intestino antes de que se acumulen en el organismo.

Un equipo de científicos de la Universidad Tecnológica del Sur de China descubrió, mediante experimentos con ratones, que la fibra alimentaria puede atrapar pequeñas partículas de plástico en el tracto digestivo y favorecer su expulsión, lo que podría reducir su acumulación y los daños que provocan en los tejidos.

Los resultados, publicados en la revista Nature Communications, apuntan a un posible mecanismo natural de protección frente a estos contaminantes, presentes en productos cotidianos como envases de alimentos, botellas desechables y artículos fabricados con materiales sintéticos. Eddy Y. Zeng, científico ambiental de la universidad y autor principal del estudio, destacó que los hallazgos podrían ayudar a comprender cómo ciertos hábitos alimenticios contribuyen a proteger los órganos internos frente a la exposición a residuos plásticos.

open image in gallery ¿Pueden las lentejas, los garbanzos y la avena ayudar a eliminar microplásticos del cuerpo? Descubre qué se sabe sobre el papel de la fibra alimentaria ( Alamy/PA )

Entre los alimentos ricos en fibra se encuentran los frijoles, las lentejas, los garbanzos, la avena y el pan integral, además de verduras como el brócoli, los guisantes y las de hoja verde. Aunque el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido recomienda que los adultos consuman aproximadamente 30 gramos de fibra al día, apenas cuatro de cada 100 personas en el país alcanzan esa cantidad, según la Fundación Británica de Nutrición.

La fibra ya es conocida por sus beneficios para la salud, entre ellos ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre, reducir el colesterol y favorecer la digestión. Sin embargo, Zeng señaló que los nuevos resultados sugieren que también podría desempeñar un papel en la eliminación de partículas de plástico ingeridas a través de los alimentos y las bebidas.

Desde los vasos desechables para café hasta los envoltorios de comida, los microplásticos y nanoplásticos están presentes en numerosos productos de uso diario y pueden terminar contaminando lo que consumimos. Debido a su persistencia, estas partículas pueden permanecer durante largos períodos en el medioambiente, mientras que sus posibles efectos sobre la salud humana siguen siendo objeto de investigación.

Además, una vez ingeridas, no todas las partículas necesariamente atraviesan el sistema digestivo y se eliminan sin consecuencias. Estudios anteriores han identificado fragmentos de plástico en las arterias humanas y han encontrado asociaciones entre su presencia y un mayor riesgo de problemas cardiovasculares graves.

open image in gallery Una investigación realizada en ratones sugiere que la fibra alimentaria podría ayudar a eliminar los microplásticos del intestino y reducir su acumulación en el organismo ( Getty/iStock )

Para determinar si la alimentación podría ayudar a reducir esta exposición, los investigadores estudiaron la capacidad de la fibra dietética para atrapar partículas de plástico mientras avanzan por el intestino. La hipótesis era que su estructura natural, similar a una malla, podría funcionar como una red capaz de retenerlas y facilitar su eliminación.

En los experimentos, los científicos dividieron a los ratones en tres grupos según su consumo de fibra: bajo, moderado y alto. Posteriormente, les administraron pequeñas cantidades de partículas de plástico para observar cómo respondía su organismo.

Los resultados mostraron que, en un período de 24 horas, los animales que consumían cantidades moderadas y elevadas de fibra eliminaron significativamente más partículas de plástico que aquellos cuya dieta contenía poca fibra. Además, después de una semana de exposición diaria, los investigadores detectaron señales de daño en el tejido intestinal únicamente en el grupo que había recibido menos fibra.

Los científicos también realizaron pruebas independientes de laboratorio, en las que observaron cómo las fibras se adherían físicamente a las partículas de plástico. Este mecanismo parecía facilitar su expulsión natural a través de las heces y podría explicar las diferencias encontradas entre los grupos de ratones.

No obstante, el equipo advirtió que los resultados todavía no pueden extrapolarse directamente a los seres humanos. Los animales del grupo con mayor consumo recibieron cantidades de fibra proporcionalmente muy superiores a las recomendadas para una dieta humana, por lo que serán necesarios nuevos estudios clínicos para determinar si se produce un efecto similar en las personas.

A pesar de estas limitaciones, los investigadores subrayaron que aumentar el consumo de fibra sigue siendo una recomendación beneficiosa para la salud. Incorporar más verduras, legumbres y cereales integrales a la alimentación ofrece ventajas ampliamente reconocidas, independientemente de que futuros estudios confirmen su capacidad para favorecer la eliminación de microplásticos y nanoplásticos.

Traducción de Leticia Zampedri