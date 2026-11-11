Los anfitriones pasan más tiempo limpiando que divirtiéndose durante las fiestas navideñas

Seis de cada 10 estadounidenses dicen que el estrés de recibir invitados en las fiestas les apaga el espíritu navideño (58 %), según una nueva encuesta.

La encuesta de 2.000 adultos que reciben invitados en esta época encontró que, aunque es “la época más maravillosa del año”, el 35 % considera estresante ser anfitrión, sobre todo por cocinar (37 %) y limpiar (25 %) antes de que lleguen los invitados.

Encargada porRoborock y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que la mitad de los anfitriones (49 %) pasa más tiempo limpiando que disfrutando de la compañía de sus invitados.

En promedio, dedican 10 horas a limpiar antes de la reunión y otras 10 después para recibir a unas 13 personas.

El 56 % siente que pierde tiempo de calidad con sus seres queridos, y la mitad se encarga de toda la limpieza por su cuenta.

Las áreas que más se preparan son la sala (42 %), el baño (37 %) y la cocina (36 %). La cocina es una fuente particular de estrés: el 41 % se ha visto contra reloj con la comida antes de que llegaran los invitados, y el 50 % ha derramado algo que le ha atrasado la cocción.

Uno de cada siete ha retrasado la hora de inicio del evento porque su casa no estaba lo bastante limpia, y la mitad sigue limpiando cuando los invitados ya están en casa.

“Las fiestas deberían tratarse de crear recuerdos, pero para muchos estadounidenses el trabajo que implica recibir invitados puede dificultar disfrutar plenamente esos momentos”, dijo Jessica Naziri, vocera de Roborock, experta en tecnología y fundadora de TechSesh.co.